قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
مواجهة إفريقية مرتقبة للزمالك أمام زيسكو الزامبي.. الموعد والقنوات الناقلة
11 لاعبا في قائمة الزمالك لمواجهة زيسكو بالكونفيدرالية الإفريقية
حوادث

حبل المرجيحة لف على رقبته.. التصريح بدفن طفل بشبين القناطر

المتوفي
المتوفي
إبراهيم الهواري

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل لقى مصرعه خنقا أثناء لهوه بمرجيحة أمام منزله بشبين القناطر وذلك عقب الانتهاء من أعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطبيب الشرعي.


وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف تفاصيل العثور على جثة طفل، بقرية كفر الصهبي دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حيث تبين أن الطفل المتوفي تعرض للخنق خلال لهوه بمرجيحة معلقة أمام منزله، فسقط فالتف الحبل حول رقبته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

بلاغا بالواقعة 

تلقت مديرية أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد ورود بلاغ بالعثور علي جثة طفل يبلغ من العمر 11 سنة، داخل منزله بقرية كفر الصهبي دائرة المركز.
وانتقلت علي الفور قوات الأمن ورجال المباحث بمركز شرطة شبين القناطر، وبالمعاينة تبين العثور علي جثة الطفل "أدهم أ ف"، 11 سنة، وفحص الجثة ظاهريا تبين وجود أثار اختناق حول الرقبة، ويرجح وجود شبهة جنائية، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفي شبين القناطر.

القليوبية محافظة القليوبية جهات التحقيق الأجهزة الأمنية مديرية أمن القليوبية

