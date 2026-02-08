الوزير يتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي في المسافة من العلمين حتى الإسكندرية | تفاصيل

قام الفريق مهندس / كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل بتفقد مواقع العمل بالخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع السخنة/ العلمين/ مطروح والذي يبلغ طوله 660 كم، ويدخل ضمن الممر اللوجستي السخنة/ الدخيلة ، وذلك في المسافة من العلمين حتى الإسكندرية ، حيث كان في استقبال الوزير كل من اللواء ماجد عبد الحميد نائب وزير النقل للنقل البري والمهندس وجدي رضوان نائب الوزير للسكك الحديدية والجر الكهربائي والدكتور عبد الرحمن الباز مساعد الوزير لمتابعة المشروعات واللواء طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق واللواء طارق عبد الجواد رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري وقيادات الهيئتين ورؤساء الشركات المنفذة للمشروع.

بدأت الجولة بمتابعة التقدم في التشطيبات الخاصة بمحطة العلمين وهي محطة للقطار السريع و تخدم منطقة العلمين و العلمين الجديده و مناطق النشاط السياحي بالساحل الشمالي كما تخدم امتداد مدينة العلمين الجديده و المناطق الاستثمارية جنوب الطريق الساحلي.

فمحطة الحمام وهى محطة للقطار الإقليمي وتخدم مدينة الحمام وعدد من القرى بالساحل الشمالى، و تتميز المحطة بقربها من الطريق الساحلي الدولي بالإضافة الى محطة برج العرب وهي أول محطة بعد التفريعة للقطار السريع إلى الجهة الغربية وتخدم هذه المحطة بموقعها الحالي مدينة برج العرب القديمة والمدينة الجديدة وأيضا المنطقة الصناعية والقريبة من الطريق الساحلي الدولي وهي محطة للقطار السريع ومن كبري المحطات علي الخط حيث إنها تتكون من عدد 6 سكك وكذلك محطات استاد الجيش بالكنج مريوط التي ستسهم في خدمة الأغراض السياحية.

و العامرية وهي محطة قطار سريع والتي يوجد بالقرب منها حوش التبادل مع القطار الديزل الحالي لخدمة ميناء الاسكندرية واعمال نقل البضائع، فمحطة الإسكندرية وهي محطة نهائية للخط في الجهة الشرقية داخل مدينة الاسكندرية والقريبة من منطقة النزهة والتي تحتوي علي مركز للنقل الداخلي والخارجي لمحافظة الاسكندرية حيث تشمل هذه المحطة علي عدد من انواع المواصلات بها (ومنها وسائل النقل العامة الداخلية وتاكسي الإسكندرية وموقف الاتوبيس).

واستعرض الوزير مع رئيس وقيادات الهيئة القومية للأنفاق التقدم في أعمال تشطيبات باقي محطات المشروع و مخطط سير حركة الركاب من المدخل الرئيسي لكل محطة حتى الوصول إلى صالات التذاكر والتنقل بين الأرصفة وتوافر المصاعد لتسهيل تنقل الركاب، وكذلك خطة الاستغلال الإداري والاستثماري الأمثل لكافة المساحات بالمحطات المختلفة.

كما تابع الوزير مع قيادات الهيئة العامة للطرق والكباري التقدم في معدلات تنفيذ عدد من الأعمال الصناعية في هذه المسافة " كباري وانفاق وبرابخ واخوار"، وما تم الانتهاء منها والمخطط الزمني الخاص بالأعمال الجاري تنفيذها حيث تم متابعة أعمال تنفيذ كوبري مسار المثلث بمدينة برج العرب الرابط بين التفريعة في اتجاه الإسكندرية والقادم من الإسكندرية إلى مطروح و تنفيذ عدد من كبارى تقاطعات القطار الكهربائى السريع مع الطرق الرئيسية، مثل الكبارى المتقاطعة مع طرق برج العرب وطريق حياة كريمة وطريق جنوب الحمام وطريق قاعدة محمد نجيب والعميد والجباسات ووادى النطرون العلمين والبترول.

ووجه الوزير بتنفيذ الأعمال وفقا لاشتراطات الجودة العالية والعمل على مدار الساعة للانتهاء من المشروع وفقاً للموعد المخطط كما وجه الوزير بإنشاء كباري مشاه بجوار كباري السيارات المتقاطعة مع مسار القطار الكهربائي السريع لتسهيل حركة تنقل المواطنين في المناطق الواقعة على مسار القطار والمحافظة على حرم المسار ونهو طرق الاقتراب لربط المحطات بالطرق الرئيسية.

كما تابع الوزير الوزير الانتهاء من اعمال الجسور لأغلب المسار وتسليمها للتحالف لبدء فرد البازلت والفلنكات واعمال السكة كاملة موجهاً باستكمال تمهيد طرق الخدمة الموازية للمسار لاستخدام طرق الخدمة الداخلية في اعمال فرش البازلت وتركيب الفلنكات والقضبان واستخدام طرق الخدمة الخارجية لخدمة التجمعات السكنية والمناطق الزراعية

و تم الاطلاع على قطاعات المسار التي تم ويجرى تسليمها لتحالف (سيمنز/ اوراسكوم/ المقاولون العرب) لتنفيذ أعمال فرش البازلت وتركيب القضبان وأعمدة الكاتنيري الكهربائية ليتم بعدها تنفيذ الأعمال الكهروميكانيكية، حيث تم الإنتهاء من تركيب قضبان السكة بطول 88.3 كم بقطاع شرق النيل وبطول 18 كم بقطاع غرب النيل وبطول 27 كم بالقطاع الشمالى ، كما تم الانتهاء من تصنيع عدد 21 قطار إقليمي (ديزيرو) من اجمالي 34 قطار وتم وصول عدد 8 قطارات منها مخصص للخط وتم الانتهاء من تصنيع عدد 7 قطارات سريعة (فيلارو) من إجمالي 15 قطار وتم وصول عدد3 قطارات منها مخصص لهذا الخط، بالإضافة إلى أنه تم الانتهاء من تصنيع الجرارات الكهربائية للبضائع المخصصة لهذا الخط باجمالي 14 جرار.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة خلال جولته أن أعمال تنفيذ شبكة القطار الكهربائي السريع تجسد ملحمة عظيمة يتم تنفيذها على ارض مصر لأنها ستربط كافة أنحاء الجمهورية ببعضها وأنه بتنفيذ الخط الأول من هذه الشبكة يكون قد تحقق الربط بين البحرين الأحمر والمتوسط برياً لتكون بمثابة قناة سويس جديدة على قضبان وقدم الوزير الشكر لكافة العاملين بالمشروع على الجهود المبذولة لتنفيذ هذا المشروع العملاق.

مشيرا إلى أن القطار الكهربائي السريع يمثل نقلة نوعية هائلة في وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام الصديق للبيئة فيوفر وسيلة آمنة، وسريعة، وصديقة للبيئة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقل التقليدي، وتخفض استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية ، وتدعم توجه الدولة نحو التحول الأخضر والالتزام بأهداف التنمية المستدامة ، بما يتسق مع الاستراتيجية الوطنية للمناخ ورؤية مصر 2030 لافتا الى إن أهمية هذا المشروع لا تقتصر على قطاع النقل فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا اقتصادية وتنموية شاملة، حيث يسهم في (دعم التنمية الصناعية من خلال تحسين كفاءة سلاسل الإمداد والنقل - جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية - خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة - دعم التنمية العمرانية وربط المناطق الجديدة بالمدن القائمة - تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجاة الترانزيت.