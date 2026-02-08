قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رسميا الآن.. أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك
أنا بنت بشتغل بكل احترام.. تفاصيل أزمة المطربة دنيا الألفي بأحد الأفراح
قبل قمة الليلة.. أرقام لا تُنسى لـ محمد صلاح ضد مانشستر سيتي
ملعب العقدة والضغوط.. ماذا ينتظر ريال مدريد في ميستايا أمام فالنسيا فى الدوري الإسباني؟
اليوم .. انتهاء الميركاتو الشتوي في الدوري المصري
احتفالا بعيد ميلادها.. ابنة صلاح عبدالله تُثير الجدل بأناقتها وأنوثتها في جلسة تصوير|شاهد
ذروة الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف مفاجأة في حالة الطقس الأيام المقبلة
مستقبل محمد صلاح مع ليفربول يفتح الباب لسيناريو سعودي كبير
حرارة فبراير تعيد سيناريو 2010.. العظمى تلامس 30 درجة وتحذيرات من تخفيف الملابس
ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه
الكويت تُدين استهداف منشآت مدنية وقوافل إغاثة في ولايتي شمال وجنوب كردفان بالسودان
تحرك الدفعة الخامسة من العائدين الفلسطينيين إلى قطاع غزة عبر معبر رفح
أخبار العالم

الرئيس الإيراني: المحادثات مع واشنطن «خطوة إلى الأمام».. ونرفض لغة التهديد

أرشيفية
أرشيفية
محمود عبد القادر

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إن المحادثات الأخيرة التي جرت بين إيران والولايات المتحدة تمثل «خطوة إلى الأمام»، مؤكدا في الوقت ذاته أن طهران لن تتسامح مع أي لغة تهديد أو ضغوط.

وأوضح بزشكيان، في تدوينة نشرها اليوم، الأحد، على منصة «إكس»، أن المحادثات التي عقدت يوم الجمعة جرت بدعم ومتابعة من «حكومات صديقة في المنطقة»، وأسفرت عن تقدم ملموس في مسار الحوار.

 وأضاف: “لطالما كان الحوار استراتيجيتنا للتوصل إلى حلول سلمية، ومنطقنا في ما يخص القضية النووية يستند إلى الحقوق الصريحة المنصوص عليها في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية”.

وأكد الرئيس الإيراني أن الشعب الإيراني «يرد دائما على الاحترام بالاحترام»، مشددا على أنه «لا يتسامح مع لغة القوة أو التهديد».

وكانت إيران والولايات المتحدة قد عقدتا جولة محادثات نووية في العاصمة العمانية مسقط، في ظل مخاوف متزايدة من أن يؤدي فشل المسار الدبلوماسي إلى تصعيد جديد في الشرق الأوسط.

 واعتبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن هذه المحادثات تشكل «بداية جيدة» لمسار قابل للاستمرار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن «العدول عن التهديدات والضغوط شرط أساسي لأي حوار».

وأكد عراقجي أن طهران تحصر النقاش مع واشنطن في ملفها النووي فقط، قائلا: لا نناقش أي قضية أخرى مع الولايات المتحدة».

في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن واشنطن تسعى إلى توسيع نطاق المحادثات ليشمل البرنامج النووي الإيراني وبرنامج الصواريخ الباليستية، إضافة إلى دعم طهران لجماعات مسلحة في المنطقة، فضلاً عن ملفات داخلية تتعلق بحقوق الإنسان.

ورد مسئولون إيرانيون مراراً على هذه الطروحات بالتأكيد على أن برنامج الصواريخ غير قابل للتفاوض، معتبرين أنه جزء من منظومة الدفاع الوطني، ومجددين مطالبتهم باعتراف دولي بحق إيران في تخصيب اليورانيوم.

ابنة صلاح عبدالله تثير الجدل بجلسة تصوير احتفالا بعيد ميلادها
هيفاء وهبي تثير الجدل بجمبسوت قصير فوق الركبة
وائل عوني
ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد