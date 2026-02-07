طريقة عمل شوربة الطماطم بالكريمة

تعد شوربة الطماطم من الأكلات الشهية التي يمكن تقديمها في العزومات خاصة خلال شهر رمضان الكريم.

ونعرض لكم طريقة عمل شوربة الطماطم من خلال وصفة الشيف نورا السادات، مقدمة برنامج “عمايل إيديا” على قناة “سي بي سي سفرة”.

مقادير شوربة الطماطم



عصير طماطم

طماطم مقشرة

صلصة طماطم

فلفل رومي

فلفل حار مفروم

بصل مفروم

قشطة بلدي

ثوم

مرقة

حبهان

ملح وفلفل أسود

خبز شامي محمص

طريقة عمل شوربة الطماطم

شوَّحي البصل والثوم في حلة بها الزيت على النار ثم رشي الملح والفلفل حسب الرغبة.

أضيفي الفلفل الحار والطماطم والصلصة والفلفل الرومي والحبهان وقلبيهم.



ضعي عصير الطماطم والمرقة وقلبي كل الخليط على النار واتركيهم حتى النضج.



أضيفي القشطة وقلبيهم ثم ضعي الشوربة في طبق التقديم مع القليل من زيت الزيتون على الوجه.