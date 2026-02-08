قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مواعيد مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم .. والقنوات الناقلة
وزير التموين يكشف خطة مُواجهة ارتفاع أسعار الدواجن قبل رمضان
هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق
عاجل | استشهاد شابة فلسطينية في قصف إسرائيلي على قطاع غزة
بعد مُصادرة 250 كيلو لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك .. هذه عقوبة غش الأغذية
الجفاف سبب خفي للصداع المُتكرّر .. كيف يؤثر نقص شرب الماء على الدماغ؟
ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس
رجل أعمال مُقرّب من «ترامب» يشارك في عملية ترحيل سرية لأسرى فلسطينيين إلى تل أبيب | تفاصيل
مستقبل الكرة المصرية| إشادة قوية بمصطفى شوبير بعد تأهل الأهلي: حارس من طراز خاص و«اتولد كبير»
سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة
تشكيل ليفربول المُتوقع أمام مانشستر سيتي اليوم في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس

ترامب وأسفورا
ترامب وأسفورا
محمد على

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت بنظيره الهندوراسي نصري أسفورا، الذي أيده خلال حملته الانتخابية، وذلك عقب اجتماع عقده معه في منتجع مارالاجو.

أدى أسفورا، وهو رجل أعمال محافظ ورئيس بلدية سابق للعاصمة الهندوراسية تيجوسيجالبا، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد فوزه في انتخابات نوفمبر بدعم من ترامب.

هدد ترامب بقطع المساعدات عن هندوراس أفقر  دولة في أمريكا الوسطى إذا هُزم "صديقه".

كتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد عقدت اجتماعاً مهماً مع صديقي، ورئيس هندوراس، نصري "تيتو" أسفورا".

وزعم ترامب:"بمجرد أن منحته تأييدي القوي، فاز في الانتخابات! …أنا وتيتو نتشارك العديد من القيم نفسها التي تتبنى مبدأ "أمريكا أولاً". لدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن".

أردف ترامب بإن الجانبين ناقشا الاستثمار والتجارة بين البلدين.

من المقرر أن يتحدث أسفورا إلى وسائل الإعلام عن المحادثات يوم الأحد.

نشرت الرئاسة الهندوراسية صورة للرئيسين وهما يبتسمان ويشيران بإبهامهما .

أمريكا الوسطى ترامب ترامب بالزعيم الجديد لهندوراس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وائل عوني

«طاب والله ما أنا رادد».. أول تعليق ساخر من وائل عوني بعد شائعة اعتناقه الإسلام

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 6 فبراير 2026

أسعار باقات الإنترنت الأرضي والمحمول في مصر اليوم 7 فبراير 2026

الأرصاد

لا تتعرضوا للشمس غدًا.. الأرصاد تصدر تحذيرًا عاجلًا

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

بعد قرار التبكير.. موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2026

وائل عوني

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

موعد شهر رمضان 2026

موعد شهر رمضان 2026 .. الأربعاء أم الخميس؟ دار الإفتاء تحدد الموعد الصحيح

التوقيت الصيفي

موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. متى ينتهي فصل الشتاء في مصر فلكيا؟

تريزيجيه

ضربة موجعة للأهلي.. ماذا قال سيف زاهر عن إصابة تريزيجيه

ترشيحاتنا

جولة تعليم قنا

أخبار قنا: إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة نقل.. وتحصين 128 كلبًا ضالًا لحماية الصحة العامة

مواقيت الصلاة

مواقيت الصلاة في أسوان اليوم الأحد 8-2-2026

صورة ارشفية

بينهم صغير 3 سنوات .. إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا

بالصور

تريند السوشيال ميديا .. الفنان وائل عوني يكشف حقيقة اعتناقه الإسلام | القصة الكاملة

وائل عوني
وائل عوني
وائل عوني

حميد الشاعري يختتم موسم مزيكا صالونات بتعاون موسيقي مفاجئ مع ليجي سي

حميد الشاعري
حميد الشاعري
حميد الشاعري

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد