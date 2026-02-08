ترامب يزعم : منحت «نصري» تأييدي ففاز في انتخابات هندوراس

أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس السبت بنظيره الهندوراسي نصري أسفورا، الذي أيده خلال حملته الانتخابية، وذلك عقب اجتماع عقده معه في منتجع مارالاجو.

أدى أسفورا، وهو رجل أعمال محافظ ورئيس بلدية سابق للعاصمة الهندوراسية تيجوسيجالبا، اليمين الدستورية الأسبوع الماضي بعد فوزه في انتخابات نوفمبر بدعم من ترامب.

هدد ترامب بقطع المساعدات عن هندوراس أفقر دولة في أمريكا الوسطى إذا هُزم "صديقه".

كتب ترامب على منصته الاجتماعية "تروث سوشيال": "لقد عقدت اجتماعاً مهماً مع صديقي، ورئيس هندوراس، نصري "تيتو" أسفورا".

وزعم ترامب:"بمجرد أن منحته تأييدي القوي، فاز في الانتخابات! …أنا وتيتو نتشارك العديد من القيم نفسها التي تتبنى مبدأ "أمريكا أولاً". لدينا شراكة وثيقة في مجال الأمن".

أردف ترامب بإن الجانبين ناقشا الاستثمار والتجارة بين البلدين.

من المقرر أن يتحدث أسفورا إلى وسائل الإعلام عن المحادثات يوم الأحد.

نشرت الرئاسة الهندوراسية صورة للرئيسين وهما يبتسمان ويشيران بإبهامهما .