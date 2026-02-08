هل فقد الأهلي توازنه؟.. «دويدار» يثير الجدل ويشير إلى غياب العمود الفقري للفريق

انتقد أحمد دويدار، اللاعب السابق، المستوى الذي يقدمه النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، مؤكداً أن الأداء لم يلبِّ تطلعات جماهير القلعة الحمراء.

وكتب أحمد دويدار عبر حسابه على «فيسبوك»: «جمهور الاهلي على السوشيال ميديا مستاء من أداء الأهلي من غير إمام عاشور. يعني أنتم بتأكدوا كلامي إن الأهلي من غير إمام عاشور وزيزو شبه البنك الأهلي على المستوى الفني. شكرًا ليكم جميعًا».

وتعادل فريق الأهلي مع شبيبة القبائل بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما امس السبت على استاد حسين آيت أحمد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة يتأهل الأهلي إلى دور ربع النهائي من دوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الجيش الملكي المغربي على يانج أفريكانز بهدف دون رد.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل

يأتي جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا بعد التعادل مع شبيبة القبائل مساء اليوم السبت، كالتالي:

1- الأهلي 9 نقاط من 5 مباريات.

2- الجيش الملكي المغربي 8 نقاط من 5 مباريات.

3- يانج أفريكانز التنزاني 5 نقاط من 5 مباريات.

4- شبيبة القبائل الجزائري 3 نقاط من 5 مباريات.

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري

يستعد فريق الأهلي لمواجهة الإسماعيلي يوم الأربعاء المقبل ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في الخامسة مساء الأربعاء على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الـ14 من عمر مسابقة الدوري المصري.