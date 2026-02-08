سهرات وصراعات .. مصدر يكشف: إمام عاشور لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة

شهدت الساعات الماضية نشوب أزمة حقيقية بين إمام عاشور، نجم النادي الأهلي الحالي، وصالح جمعة، لاعب القلعة الحمراء السابق، حول إحدى السهرات التي جمعت بين الثنائي.

وكتب الناقد الرياضي أحمد جلال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»:

«مصدر مقرب من إمام عاشور : إمام لم يلتقِ صالح جمعة منذ سنة».

بداية الأزمة

بدأت القصة من استوديو برنامج "الكورة مع فايق" على قناة (إم بي سي مصر)، حين زعم صالح جمعة أنه التقى بإمام عاشور في "عزومة" خاصة مع محمود عبدالمنعم كهربا.. وذهب جمعة في حديثه إلى أبعد من مجرد اللقاء، مدعياً أن عاشور يعاني من شعور بـ "المظلومية" داخل النادي الأهلي، ملمحاً إلى وجود أزمة في التقدير المالي للاعب مقارنة بمجهوده الفني.

​رد إمام عاشور القاطع

في المقابل، لم يتأخر إمام عاشور في الرد، حيث نشر عبر خاصية "الستوري" بياناً رد خلاله علي الرواية السابقة، وجاء نص ما قاله:

​«أي كلام اتقال في أي برامج على لساني أو منسوب ليا أو نقلاً عني لم يحدث من الأساس وأنا غير مسؤول عنه، ولم يصدر مني أي حاجة من كل اللي اتقال، كله غير صحيح حتى المقابلة نفسها لم تحدث أصلاً مع الاحترام للجميع، وكل تركيزي في تدريبي وشغلي وبس ومصلحة فريقي أهم من كل الكلام، شكراً ليكم».