مواعيد مباريات كأس الكونفيدرالية الإفريقية .. والقنوات الناقلة

تستعد ملاعب القارة السمراء اليوم لمتابعة عدد من المباريات المهمة ضمن منافسات كأس الكونفيدرالية الإفريقية للموسم الحالي، حيث تقام مواجهات قوية لجميع الفرق المشاركة، وتقوم قنوات beIN Sports بنقلها مباشرة لمتابعي البطولة.

مباريات الساعة 3 عصرًا

تشهد الساعة الثالثة عصرًا انطلاق عدة مباريات قوية في وقت واحد، حيث يلتقي:

أوتوهو ضد ستيلينبوش، وتُنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 8، في مواجهة يسعى فيها الفريقان لتحقيق الفوز لتعزيز موقعهما في جدول الترتيب.

كايزر تشيفز ضد المصري، وتُنقل عبر beIN Sports HD 6، في لقاء مثير يجمع بين الفريق الجنوب إفريقي البارز ونادي المصري الباحث عن الصعود في البطولة.

زيسكو يونايتد ضد الزمالك، على قناة beIN Sports HD 2، ويطمح الزمالك في تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه لتعزيز فرصه في التأهل.

نيروبي يونايتد ضد الوداد، وتعرض المباراة على beIN Sports HD 3، في مواجهة تحمل طابع المنافسة الشديدة بين الفريق الكيني والوداد المغربي.

مباريات الساعة 6 مساءً

تستكمل الجولة بمباريات في الساعة السادسة مساءً:

سان بيدرو ضد اتحاد العاصمة، على قناة beIN Sports HD 3، في لقاء يتطلع خلاله كلا الفريقين لتحقيق النقاط الثلاث لتقوية موقفهما في المجموعة.

سينجيدا بلاك ستارز ضد شباب بلوزداد، وتُنقل على beIN Sports HD 8، ويعد هذا اللقاء فرصة للفريقين لإثبات قوتهما ومواصلة المنافسة على بطاقة التأهل.

مباريات الساعة 9 مساءً

أولمبيك آسفي ضد ديوليبا أي سي، وتُنقل عبر beIN Sports HD 6، في مواجهة تمثل تحديًا للفريقين في السعي نحو النقاط المهمة قبل انتهاء دور المجموعات.

















