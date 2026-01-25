تفوق أبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك والمصري قبل موقعة الكونفيدرالية

يستضيف الزمالك منافسه المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري

لعب الزمالك والمصري 121مباراة، حقق الزمالك الفوز في 66 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مواجهة وفاز الفريق البورسعيدي في 25 لقاء.

سجل لاعبو الزمالك 175هدفًا وفق ترانسفير ماركت واستقبل 91 هدف طوال مشوارهم.

هداف مواجهات الزمالك والمصري

ويتصدر علي خليل قائمة هدافي مباريات الزمالك والمصري برصيد 11 هدفًا، يليه جمال عبد الحميد بـ9 أهداف، ثم عبد الحليم علي بـ8 أهداف.

كما سجل حسام حسن 7 أهداف بقميص الفريقين، فيما حل حسن شحاتة في المركز الخامس برصيد 6 أهداف.