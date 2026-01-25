قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرقابة المالية: 1.3 تريليون جنيه تمويلات ممنوحة للأنشطة الخاضعة للهيئة خلال 2025
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
رياضة

تفوق أبيض.. تاريخ مواجهات الزمالك والمصري قبل موقعة الكونفيدرالية

الزمالك - المصري
الزمالك - المصري
عبدالله هشام

يستضيف الزمالك  منافسه المصري البورسعيدي على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مباراة الزمالك والمصري

تُقام مباراة الزمالك ضد المصري في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد برج العرب، الذي يعتبر من أكبر الملاعب المصرية ويتسع لآلاف الجماهير، ما يضيف للمباراة أجواء حماسية ومثيرة.

تاريخ مواجهات الزمالك والمصري 

لعب الزمالك والمصري 121مباراة، حقق الزمالك الفوز في 66 مباراة، وتعادل الفريقان في 30 مواجهة وفاز الفريق البورسعيدي في 25 لقاء.

سجل لاعبو الزمالك 175هدفًا وفق ترانسفير ماركت واستقبل 91 هدف طوال مشوارهم.

 هداف مواجهات الزمالك والمصري

ويتصدر علي خليل قائمة هدافي مباريات الزمالك والمصري برصيد 11 هدفًا، يليه جمال عبد الحميد بـ9 أهداف، ثم عبد الحليم علي بـ8 أهداف.

 كما سجل حسام حسن 7 أهداف بقميص الفريقين، فيما حل حسن شحاتة في المركز الخامس برصيد 6 أهداف.

الزمالك المصري البورسعيدي نادي الزمالك الزمالك ضد المصري الكونفيدرالية الإفريقية

