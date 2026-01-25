قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال الإسرائيلي يهدم نفقا تابعا لحماس في جنوب قطاع غزة
زيلينسكي يدعو الحلفاء لتعزيز أنظمة الدفاع الجوي لكييف لمواجهة الضربات الروسية
مانشستر يونايتد في مهمة المربع الذهبي أمام أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي
العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء
أدعية مستجابة في شعبان.. رددها تشرح صدرك ويرزقك الله من حيث لا تحتسب
تعزز النشاط والطاقة.. 5 طرق سهلة لترطيب الجسم وتقوي المناعة في الشتاء
عواصف شتوية غير مسبوقة تضرب أمريكا.. إلغاء آلاف الرحلات وطوارئ بـ17ولاية
رسالة للعالم من الغردقة.. السياح يحتفلون بعيد الشرطة بأعلام مصر
نوم بين النجوم.. أول فندق على سطح القمر يستعد لاستقبال ضيوفه في 2032
الشيخ ياسين التهامي يحتفل بعقد قران حفيدته بحضور الدكتور علي جمعة.. صور
خطابي: جائزة التميز الإعلامي العربي لتشجيع الابتكار ومواكبة التحول الرقمي
مليون زائر حتى الآن.. إقبال جماهيري على معرض القاهرة الدولي للكتاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني

شوبير
شوبير
منار نور

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن عدد من الملفات المهمة داخل نادي الزمالك، المتعلقة بملف الانتقالات، ومستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن نادي الزمالك تلقى خطابًا رسميًا من الأهلي القطري، يطلب فيه التعاقد مع سيف جعفر في صفقة انتقال حر، على أن يحصل الزمالك على نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا.

وتطرق شوبير إلى موقف اللاعب أحمد الجفالي، مؤكدًا عودته إلى القاهرة بعد فسخ عقد إعارته مع نادي أبها السعودي، موضحًا أن عودته جاءت بسبب الإصابة وبرنامج التأهيل. وأضاف أن اللاعب سيستكمل عقده مع الزمالك، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم مصيره حتى الآن.

وأوضح شوبير أن الكابتن معتمد جمال سيقوم بتقييم اللاعب، وفي حال التأكد من جاهزيته بدنيًا، سيمنحه فرصة للمشاركة في التدريبات من أجل تقديم نفسه، منتقدًا طريقة التعامل مع الملف، قائلًا: «إزاي تجيب لاعب محترف من تونس وتدفع فيه فلوس، وبعدين تقول هشوفه ينفع ولا لأ؟ أمر غريب جدًا».

وعن ملف المدير الفني، أشار شوبير إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون أصبح متاحًا بعد فسخ تعاقده مع نادي أم صلال القطري، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تُكنّ له محبة كبيرة، لنجاحاته السابقة مع الفريق.
وتساءل شوبير: «هل يكون كارتيرون هو مدرب الزمالك القادم؟»، لافتًا إلى أن إدارة الزمالك لم تتحمل سوى مبلغ لا يتجاوز 40 ألف دولار.

شوبير الزمالك المدير الفني للزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026 .. ترقبوها هنا

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

ما هي الدول المفتوحة للمصريين بدون تأشيرة 2026؟.. سافر بالباسبور فقط

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

الاطفال مع والدهم

موت في صمت داخل شقة مُغلقة .. القصة الكاملة لمأساة أم وأطفالها الأربعة في شبرا الخيمة

أحمد عيد

رسالة صالح سليم .. أسامة حسن ينتقد تعاقد الأهلي مع أحمد عيد: «فين القيم والمبادئ»

محمد صلاح

محمد صلاح يحقق رقمًا مميزًا رغم هزيمة ليفربول أمام بورنموث

وزير التربية والتعليم

موعد انتهاء اجازة نصف العام 2026 لطلاب المدارس ..قرار عاجل من التعليم

محمد صلاح

طولان: كنت هوصل بمنتخب مصر لنهائي أمم إفريقيا.. واللي حصل مع صلاح «قلة أدب»

ترشيحاتنا

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يتوجه للبحرين للمشاركة في اجتماعات الجمعية الأسيوية البرلمانية الـ 16

استراليا تختار سفيرا جديدا للولايات المتحدة بعد التشاور مع ترامب

أستراليا تختار سفيرا جديدا للولايات المتحدة بعد التشاور مع ترامب

الإنترنت

للعام الـ13 على التوالي.. الصين تحافظ على ريادتها عالميا في حجم سوق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت

بالصور

إزالة 181 حالة تعد بالبناء المخالف ورصد بالمتغيرات المكانية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

صور تاريخية ومخطوطات عسكرية نادرة في جناح مميز للقوات المسلحة بمعرض الكتاب

صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب
صورة من مشاركة القوات المسلحة في معرض الكتاب

للرحم.. هذه العشبة تحمي النساء من أمراض كثيرة

للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة
للرحم.. هذه العشبة تحمى النساء من أمراض كثيرة

«صحة الشرقية»: إجراء أول حالة غسيل بيرتوني وقسطرة بيرتونية بمستشفى منيا القمح المركزي |صور

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

فيديو

العندليب الاسمر

العندليب الأبيض يثير غضب أسرة حليم.. تشويه اسم الفنان الراحل يصل للقضاء

الفنان محمود حجازي

أول رد من الفنان محمود حجازي على أزمة ضـ ـرب طليقته

صورة ارشيفية

رعاية المبتسرين: 16مليون جنيه لحماية حديثي الولادة بالمناطق الأكثر احتياجًا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شاهدة على الأسرار

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: المعرفة والأمن الوطني.. حين تبني العقول تصان الأوطان

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: أثر العلاقات الوالدية على استقرار الزواج.. البيت الأول لا يغادرنا أبدًا

محمد مندور

محمد مندور يكتب: مصر والمغرب وسياسة الدبلوماسية النشطة

المزيد