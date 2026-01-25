سيف جعفر الأبرز.. شوبير يكشف كواليس انتقالات الزمالك ومصير الجهاز الفني

تحدث الإعلامي أحمد شوبير عن عدد من الملفات المهمة داخل نادي الزمالك، المتعلقة بملف الانتقالات، ومستقبل الجهاز الفني خلال الفترة المقبلة.

وقال شوبير، خلال تصريحات إذاعية، إن نادي الزمالك تلقى خطابًا رسميًا من الأهلي القطري، يطلب فيه التعاقد مع سيف جعفر في صفقة انتقال حر، على أن يحصل الزمالك على نسبة 15% من إعادة البيع مستقبلًا.

وتطرق شوبير إلى موقف اللاعب أحمد الجفالي، مؤكدًا عودته إلى القاهرة بعد فسخ عقد إعارته مع نادي أبها السعودي، موضحًا أن عودته جاءت بسبب الإصابة وبرنامج التأهيل. وأضاف أن اللاعب سيستكمل عقده مع الزمالك، إلا أن الجهاز الفني لم يحسم مصيره حتى الآن.

وأوضح شوبير أن الكابتن معتمد جمال سيقوم بتقييم اللاعب، وفي حال التأكد من جاهزيته بدنيًا، سيمنحه فرصة للمشاركة في التدريبات من أجل تقديم نفسه، منتقدًا طريقة التعامل مع الملف، قائلًا: «إزاي تجيب لاعب محترف من تونس وتدفع فيه فلوس، وبعدين تقول هشوفه ينفع ولا لأ؟ أمر غريب جدًا».

وعن ملف المدير الفني، أشار شوبير إلى أن الفرنسي باتريس كارتيرون أصبح متاحًا بعد فسخ تعاقده مع نادي أم صلال القطري، مؤكدًا أن جماهير الزمالك تُكنّ له محبة كبيرة، لنجاحاته السابقة مع الفريق.

وتساءل شوبير: «هل يكون كارتيرون هو مدرب الزمالك القادم؟»، لافتًا إلى أن إدارة الزمالك لم تتحمل سوى مبلغ لا يتجاوز 40 ألف دولار.