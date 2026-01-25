عرض فالنسيا يُربك الحسابات.. "شوبير" يكشف موقف الأهلي النهائي من أليو ديانج ومصير التجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير أن النادي الأهلي لا يزال متمسكًا باستمرار المالي أليو ديانج ضمن صفوف الفريق حتى نهاية الموسم الحالي، مع وجود رغبة قوية في تجديد تعاقده بداية من الموسم المقبل.

وقال شوبير، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»، إن الأهلي تحدث مع ديانج بشأن تجديد عقده، في حال موافقة اللاعب على العرض المقدم من القلعة الحمراء.

وأضاف أن مفاوضات الأهلي مع ديانج وصلت إلى طريق غامض، في ظل رفض اللاعب العرض المالي المقدم، وتمسكه بالحصول على قيمة مالية محددة لتجديد تعاقده.

وأشار شوبير إلى أن ظهور عرض نادي فالنسيا الإسباني أدى إلى تجميد المفاوضات تمامًا، حيث يضغط اللاعب بقوة لتحقيق حلمه بالاحتراف في الدوري الإسباني.