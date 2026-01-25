"شوبير" يكشف آخر تطورات أزمة منشطات رمضان صبحي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات أزمة المنشطات الخاصة برمضان صبحي، لاعب نادي بيراميدز، إلى جانب موقفه القانوني في قضية تزوير محرر رسمي.



وقال “شوبير”، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»، إنه تواصل مع أحمد زهران، محامي اللاعب، والذي أكد له قبول الطعن المقدم على قرار إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات أمام المحكمة الفيدرالية.

وقال “شوبير”، خلال برنامجه الإذاعي «مع شوبير» المذاع عبر «أون سبورت إف إم»، إنه تواصل مع أحمد زهران، محامي اللاعب، والذي أكد له قبول الطعن المقدم على قرار إيقاف رمضان صبحي لمدة 4 سنوات أمام المحكمة الفيدرالية.



وأوضح “شوبير” أن قبول الطعن لا يعني تخفيف العقوبة، وإنما قد يؤدي إما إلى تنفيذها أو إلغائها بشكل كامل.

وكانت محكمة مستأنف جنايات الجيزة قد أيدت حكم حبس رمضان صبحي لمدة عام واحد مع إيقاف التنفيذ، في القضية المتهم فيها بتزوير محرر رسمي داخل أحد معاهد السياحة والفنادق بمنطقة أبو النمرس، وذلك عقب نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة.