أحمد فتوح: رمضان صبحي لاعب كبير وأتمنى يعود للملاعب سريعًا

كشف أحمد فتوح لاعب نادي الزمالك، كواليس أزمته مع جماهير الأبيض ، وذلك بسبب حسين الشحات جناح النادي الأهلي.

وقال أحمد فتوح في تصريحات عبر قناة «أون سبورت»: «حسين الشحات ساكن عندي في مدينة السلام، واحنا أصحاب من زمان، ومينفعش يعزمني على حاجة وأرفض.

وأضاف: «زيزو وكهربا وياسر إبراهيم أخواتي وربنا يوفقهم، وعمري ما زعلت من زيزو لكن إمام عاشور أقرب ليا وبعده محمد عبدالمنعم ومصطفى محمد ورمضان صبحي، وعلى طول مع بعض، وأتمنى رمضان صبحي يروح الزمالك.

واختتم: «رمضان صبحي، لاعب كبير وأتمنى يعود للملاعب سريعًا، خاصة أن منتخب مصر في حاجة لخدماته بالفترة المقبلة».