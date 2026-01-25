مواجهة صعبة.. صلاح سليمان يوجّه نصيحة للاعبي الزمالك للفوز على المصري بالكونفدرالية

أكد صلاح سليمان مدافع الزمالك السابق على صعوبة مباراة الغد أمام المصري البورسعيدي في الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال سليمان في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على شاشة قناة الزمالك مع محمد عبد الجليل: "يجب أن يبادر الزمالك بالضغط المبكر على المصري،و

الزمالك قادر على إيقاف مفاتيح خطورة المصري".

وأضاف: "أتمنى مشاركة محمد شحاتة في مركزه الأساسي بوسط الملعب حتى يستفيد الفريق من قدراته".

وأتم : "يجب منح الثقة لمحمد السيد وخطوة تجديد عقده أمر إيجابي، أتوقع مساندة جماهير الزمالك لمحمد السيد في مباراة الغد".