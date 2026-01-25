إعلامية: 200 ألف يورو تنهي أزمة محمود بنتايج مع الزمالك.. ورجل أعمال يتعهّد بسدادها

أعلنت الإعلامية سهام صالح، خلال تصريحاتها ببرنامج «الكلاسيكو» المذاع عبر قناة ON E، أن رجل أعمال محبًّا لنادي الزمالك تعهّد بسداد مستحقات اللاعب محمود بنتايج ووكيله، حيث من المتوقع تحويل مبلغ 200 ألف يورو خلال ساعات قليلة.

وأوضحت صالح أن عودة اللاعب إلى التدريبات ستكون مباشرة بعد مواجهة الفريق المقبلة أمام المصري، حال إتمام عملية التحويل.

وأشارت إلى أن الجلسة التي جرت بين الإدارة ووكيل اللاعب كانت إيجابية، حيث أبدى الجميع تفهّمهم للوضع، مؤكدة أن اللاعب ينتظر إتمام الإجراءات المالية قبل استئناف المشاركة في التدريبات بشكل رسمي.