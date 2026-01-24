الزمالك مش عاوزني | تعليق مثير من فتوح عن حقيقة رغبته في الأهلي

كشف نجم الزمالك أحمد فتوح عن مفاجأة بشأن رحيله عن نادي الزمالك.

رحيل فتوح عن الزمالك

وقال أحمد فتوح في تصريحات إذاعيه:" انا بقالي 12 سنة في نادي الزمالك مينفعش امشي من النادي الا لو النادي مش عاوز فتوح، مفيش بيراميدز أو أهلي انا يا زمالك يا زمالك حتى مفيش احتراف انا مبسوط في النادي".

وتابع فتوح : “الإشاعات بتكون كتيره عليا اني ممكن اروح الأهلي ولكن الطريق مقفول انا زملكاوي وبس وفي النهاية بجدد عقدي مع النادي وبكمل ".

ويفقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جهود عدد من اللاعبين قبل مواجهة المصري البورسعيدي ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ويواجه الزمالك نظيره المصري غدًا الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وجاءت قائمة الزمالك لخوض اللقاء كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد – مهدي سليمان – محمود الشناوي.

خط الدفاع : أحمد خضري – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – محمد إسماعيل – السيد أسامة – أحمد مجدي - محمد إبراهيم- بارون أوشينج.

خط الوسط: محمد شحاتة - محمد السيد – محمد حمد – أحمد عبد الرحيم "إيشو" – أحمد حمدي - آدم كايد – أحمد شريف – شيكو بانزا – خوان بيزيرا.

خط الهجوم : سيف الجزيري – ناصر منسي – عدي الدباغ.

بينما جاءت غيابات الزمالك أمام المصري البورسعيدي في الكونفدرالية



- عبد الله السعيد : بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

- أحمد ربيع : بسبب الإصابة في العضلة الضامة

- عمر جابر : بسبب الإصابة في الركبة

- أحمد فتوح : بسبب الإصابة في العضلة الخلفية

- محمود جهاد : بسبب الإصابة بتمزق في العضلة الخلفية

- نبيل عماد دونجا : لعدم اكتمال جاهزيته الفنية

- محمود بنتايج : بسبب ملف مستحقاته المالية

- محمد صبحي : لوجهة نظر فنية

- سيف فاروق جعفر : لوجهة نظر فنية

