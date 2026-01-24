قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

سلوت يكشف سر خسارة ليفربول من بورنموث.. تفاصيل

مجدي سلامة

أرجع مدرب ليفربول، آرني سلوت، سبب خسارة فريقه أمام بورنموث بنتيجة 3-2 في الدقيقة 95، إلى الإرهاق، بعد أن كان متأخراً بهدفين في مباراة السبت التي انتهت بفوز ليفربول 3-2 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يبدو حامل اللقب بعيداً كل البعد عن مستواه المعهود في الموسم الماضي، حيث خسر سبع مباريات في الدوري، ويعاني من صعوبة اختراق دفاعات الفرق التي اكتسحها بسهولة خلال مسيرته المظفرة نحو لقب موسم 2024/25.

وقال سلوت في مقابلات بعد المباراة مع عدد من القنوات البريطانية: "في آخر خمس أو ست أو سبع أو ثماني أو تسع أو عشر مباريات، اضطررنا في الغالب للعب بنفس اللاعبين المتاحين، وفي بعض الأحيان كان بعضهم يشعر بالإرهاق في نهاية المباراة".

وأوضح: "أعتقد أن هذا ما رأيناه اليوم أيضاً في النهاية".

تقدم بورنموث بهدفين نظيفين قبل أن يعادل دومينيك سوبوسلاي النتيجة 2-2 في الدقيقة 80، ليظلّ ما تبقى من المباراة سجالًا مفتوحًا بين الفريقين.

قال سلوت: "كان كلا الفريقين يسعى للتسجيل، وسنحت لهم فرص أفضل منا في الدقائق العشر الأخيرة، ثم جاءت رمية تماس طويلة أسفرت عن هدف"، قبل أن ينتقد الحكام لعدم احتساب وقت إضافي.

وأضاف: "لكن في النهاية، لم يكن ذلك مهمًا لأنهم سجلوا، مع أننا ربما كنا نستطيع منحهم دقيقتين أو ثلاث دقائق إضافية، لكن هذه المباراة لم يكن ينبغي أن تقتصر على أربع دقائق فقط كوقت إضافي".


وأعرب أندوني إيراولا، مدرب بورنموث، عن سعادته بصمود فريقه وردة فعله على عودة ليفربول القوية.

وقال لبي بي سي: "إنه فوز كبير لنا لأننا كنا في موقف صعب".

"نحن نجد طرقًا لحصد النقاط أمام خصوم أقوياء. أنا فخور جدًا بالفريق وبما نقوم به. نحن نتأقلم، ونحصد نقاطًا جيدة."

ليفربول سلوت بورنموث الدوري الإنجليزي

