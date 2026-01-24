أسيست محمد صلاح.. ليفربول يخسر من بورنموث 3-2 في الدوري الإنجليزي

خسر فريق ليفربول من نظيره بورنموث، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة الثالثة والعشرين ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهد التشكيل تواجد محمد صلاح أساسيًا بعدما كانت أخر مباراة له في البريميرليج قبل الذهاب لمنتخب مصر للمشاركة في كأس أمم إفريقيا، على دكة البدلاء، قبل أن يدخل بديلًا أمام برايتون.

تقدم فريق بورنموث بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق اللاعب إيفانيلسون.

ثم أضاف أليكس خيمينيز الهدف الثاني في الدقيقة 33.

وقلص الهولندي فيرجيل فان دايك الفارق للريدز بعد تسجيله هدف في الدقيقة 45+1.

وتعادل دومينيك سوبوسلاي في الدقيقة 80 من ضربة حرة مباشرة لمسها له الدولي المصري محمد صلاح ليسددها بقوة في الشباك.

وأحرز أمين عدلي الهدف الثالث لبورنموث في الدقيقة 90+5.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلوس كيركيز - فيرجيل فان دايك – جو جوميز - جيريمي فريمبونج

خط الوسط: ريان جرافنبيرش – ماك أليستر - دومينيك سوبوسلاي

خط الهجوم: فلوريان فيرتز - محمد صلاح - وجاكبو.

وبهذه النتيجة،يحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 36 نقطة، فيما يأتي فريق بورنموث في المركز الثالث عشر برصيد 30 نقطة.

وتُعد هذه المباراة الخامسة لفريق ليفربول على التوالي الذي يفشل في تحقيق الفوز بها.