طوق النجاة .. نجم ليفربول السابق يتحدث عن عودة محمد صلاح لتشكيل الفريق

​أكد داني ميرفي، نجم ليفربول السابق، أن عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي ليست مجرد إضافة فنية، بل هي "طوق النجاة" الذي يحتاجه الريدز في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.

​

وقال ميرفي عن محمد صلاح عبر تصريحات صحفية “ستعزز عودة صلاح ليفربول بلا شك.. هو قادر على حل المشاكل التي حدثت مؤخرًا وتغيير مجرى المنافسة.”

​وتابع: “ليفربول يمتلك أحد أفضل الأجنحة في العالم، ومن الغباء عدم استغلال هذه الميزة في وقت يتعرض فيه أرني سلوت لضغوطات كبيرة.”

وعن ​القدرة على صناعة الفارق فقال “صلاح يسجل من (لا شيء)، ويحقق الفوز في أصعب الظروف، وغالبًا ما يترجم تفوق ليفربول في الأنفيلد إلى انتصارات فعلية.”

​وأكمل : “صلاح يحتاج لبذل مجهود دفاعي أكبر وهو قادر على ذلك، لكن الأهم هو استعادة لياقته ونشاطه المعهود.”