طوق النجاة .. نجم ليفربول السابق يتحدث عن عودة محمد صلاح لتشكيل الفريق

أكد داني ميرفي، نجم ليفربول السابق، أن عودة محمد صلاح للتشكيل الأساسي ليست مجرد إضافة فنية، بل هي "طوق النجاة" الذي يحتاجه الريدز في هذه المرحلة الحرجة من الموسم.
وقال ميرفي عن محمد صلاح عبر تصريحات صحفية “ستعزز عودة صلاح ليفربول بلا شك.. هو قادر على حل المشاكل التي حدثت مؤخرًا وتغيير مجرى المنافسة.”
وتابع: “ليفربول يمتلك أحد أفضل الأجنحة في العالم، ومن الغباء عدم استغلال هذه الميزة في وقت يتعرض فيه أرني سلوت لضغوطات كبيرة.”
وعن القدرة على صناعة الفارق فقال “صلاح يسجل من (لا شيء)، ويحقق الفوز في أصعب الظروف، وغالبًا ما يترجم تفوق ليفربول في الأنفيلد إلى انتصارات فعلية.”
وأكمل : “صلاح يحتاج لبذل مجهود دفاعي أكبر وهو قادر على ذلك، لكن الأهم هو استعادة لياقته ونشاطه المعهود.”