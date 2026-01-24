طرق الرقابة على المعارض استعدادًا لشهر رمضان المبارك

كشفت الكتابة الصحفية بسمة أبوالعزم المتخصصة في شئون وزارة التموين، أنه سيكون هناك رقابة شديدة على الأسواق هذا العام أكثر من الأعوام السابقة استعدادًا لشهر رمضان، وذلك لضمان استمرار الأسعار المخفضة والجودة.

وأضافت خلال لقائها مع الإعلامي محمد جوهر، وحياة قطوف، مقدمي برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المعارض الرئيسية يكون عليها رقابة أكبر من جهاز حماية المستهلك ووزارة التموين.



وأكدت أن وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك يطلبون من المعارض المشاركة إعلامهم بالسعر قبل وبعد التخفيض، موضحة أن هناك نظام جديد تم الإعلان عنه خلال الأسبوعين الماضيين.



وأوضحت أن كارت المفتش يتيح للمفتش كتابة الملاحظات والمخالفات وطرق التعامل معها، مؤكدًا أن هيئة سلامة الغذاء سوف تشدد الرقابة خلال العام الحالي على جودة السلع والمنتجات في المعارض.

