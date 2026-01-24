تخزن أم تنتظر؟.. مفاجأة فى أسعار الطماطم خلال شهر رمضان

أكد حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، أن أسعار الطماطم فى رمضان ستشهد ارتفاعا ملحوظا فى سعر الكيلو ،وذلك وسط تحركات أسعار الخضروات فى شهر رمضان وليس الطماطم وحدها نتيجة زيادة الإقبال .



موعد انخفاض أسعار الطماطم





وأوضح “أبوصدام” خلال تصريحات لـ “صدى البلد” ، أن أسعار الطماطم ستنخفض مرة ثانيه بعد انتهاء عيد الفطر المبارك ، مشيرا إلى أن هناك قلة فى الانتاجية خلال الفترة الراهنة نتيجة فاصل العروات من ناحية ، ومن ناحية أخري الصقيع الذى يضرب المزروعات كلها وليس الطماطم وحدها .

وأشار “نقيب الفلاحين” إلى أن ربات البيوت فى مصر حاليا أصبحت تعلم موعد تخزين الطماطم واستخدامها وقت ارتفاع الأسعار بالأسواق بدلا من شراؤها بأسعار مرتفعة .





وأوضح أن أسعار الطماطم حاليا مازالت مستقرة حيث يتراوح سعر الكيلو من 10 لـ 15 جنيها ، لافتًا إلى أن هذا السعر لايعد مرتفعا مقارنة بسعر التكلفة الحالية وفى ظل ارتفاع المستلزمات الزراعية .





وأضاف حسين أبوصدام أنه خرج منذ شهر وطالب المواطنين بتخزين الطماطم لأنها سترتفع، وهي الآن ترتفع وسترتفع من جديد حتى شهر رمضان المقبل.

أسعار الطماطم اليوم السبت





سجل متوسط أسعار الطماطم اليوم في الأسواق ما بين 11.94 جنيه/ و15 جنيهًا للكيلو .



وأوضح حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، في تصريحات تليفزيونية، أن محصول الطماطم يستغرق في الأرض 6 أشهر، وأن كل فلاح يريد تحقيق مكسب عند الحصاد، موضحًا أن الفلاح يتعرض لخسارة لأنه يبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة، أنه يطالب المواطنين بتخزين الطماطم خلال هذه الفترة.

صلصة الطماطم



ولفت إلى أنه لا توجد مشكلة بخصوص محصول الطماطم، لأنه يتم زراعتها طوال العام، متابعا:" نزرع حوالي 500 ألف فدان في العام، ومصر تحتل المركز السادس على مستوى العالم في إنتاج الطماطم، ولا توجد مشكلات بخصوصها".

