الطماطم بـ 17 جنيها.. أسعار الخضراوات اليوم في الأسواق

استعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد دياب، ونهاد سمير ، وعبيدة أمير، أسعار الخضروات اليوم، الثلاثاء 6 يناير 2026.

وقالت مراسلة القناة ماهيتاب مختار، إن أسعار الخضراوات والفاكهة تشهد استقرارا خلال هذه الفترة، وأنها متواجدة بأحد المحلات لمعرفة الأسعار.

وكشف صحاب محل خضروات عن أن أسعار الطماطم تسجل اليوم 17 جنيه، وأن هناك طماطن بـ 10 و15، وأن كل سعر كل نوع يكون على حسب الجودة.

ولفت إلى أن سعر الخيار بـ 25 جنيه، والجزر بـ 25 جنيه، والكوسة بـ 30، والفلفل الألوان بـ 50 جنيه، وأن سعر الفلفل الرومي بـ 30 جنيه، وأن كل نوع من الحضروات يكون له سعر على حسب الجودة.

وأشار إلى أن البطاطس يتراوح سعرها من 10 لـ 20 جنيه، وأن البطاطا بـ 25 جنيه، والليمون البلدي بـ 50 جنيه، والبصل بـ 17 جنيه.