قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كوريا الشمالية تختبر صواريخ فرط صوتية لتقييم جاهزيتها العسكرية
أوكرانيا تعلن حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد
تحرك مفاجئ الآن.. أسعار الدواجن اليوم الإثنين 5 يناير 2026
دعاء آخر ساعة ليلة 16 رجب.. بـ6 كلمات تغلق أكبر أبواب المصائب كلها
يصل مطار العاصمة.. الخريطة الكاملة لمراحل تنفيذ الخط الرابع لمترو الأنفاق
فنزويلا.. نجل مادورو يدعو إلى تظاهرات حاشدة
ترامب: الوضع الحالي في المكسيك يتطلب تدخلنا العاجل
200 مليون جنيه.. مفاوضات الخطيب مع البنك الأهلي لضم ثنائي الفريق
فكرة جيدة بالنسبة لي.. ترامب يلمح إلى عملية محتملة في كولومبيا
طقس اليوم| شديد البرودة وشبورة وسحب منخفضة تضرب القاهرة
ليس لكم الحق.. الدنمارك تحذر ترامب من أي مطامع في جرينلاند
أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

احذر.. هذه الخضروات تضرك عند طهيها بشكل غير صحيح

الخضروات
الخضروات
هاجر هانئ

تناول الخضروات من أفضل الطرق لتزويد جسمك بالكمية اللازمة من التغذية، فهي غنية بجميع العناصر الغذائية الكبرى والصغرى. ولكن ماذا لو قلنا لك إن بعض الخضراوات - المصممة لحماية صحتك وصحة عائلتك - قد تكون قاتلة أيضًا؟!

قد يبدو الأمر مبالغًا فيه، ولكنه ليس كذلك، فهناك بعض الطرق التي قد تُعدّ بها الخضراوات، والتي قد تُضرّك، بل وتُشكّل خطرًا على صحتك.

خضروات تضرك إذا تم طهيها بشكل غير صحيح

البطاطس الخضراء والنابتة

البطاطس جزء لا يتجزأ من كل مطبخ في العالم، ويمكن دمجها بسهولة مع أي مكون آخر. مع ذلك، تأكد من أن هذه الخضار البسيطة، إذا نسيتها أو تركتها في مخزنك، ستتحول في النهاية إلى اللون الأخضر في بعض الأماكن، أو حتى تنبت. عندها، تمتلئ بمادة السولانين السامة، والتي قد تؤدي، عند طهيها، إلى أمراض معوية خطيرة.

الهليون

مع أن الهليون قد لا يكون متوفرًا بسهولة ، إلا أنه يمكنك العثور عليه في المتاجر الكبرى. ولكن قبل شراء هذه العناصر الغذائية الغنية، تجنب التوت الأحمر السام. إذا كنت تخطط لطهي السيقان، فتخلص من التوت لأنه قد يسبب التقيؤ.

فاصوليا

تحتوي الفاصوليا الحمراء النيئة على مادة فيتوهيماجلوتينين - وهي مادة لاكتين سامة، لذا تأكدي دائمًا من غلي الفاصوليا قبل تناولها أو استخدامها في أي وصفة.

وفقا للعديد من الاختبارات المعملية، فإن تناول الفاصوليا النيئة أدى إلى مقتل الفئران.

الفطر

في حين أن معظم أنواع الفطر التي تشتريها من المتاجر أو بائعي الخضراوات غير ضارة، تجاهل دائمًا الأنواع البرية التي تتغذى حول الأشجار. معظمها من نوع أمانيتا فالويدس (Amanita phalloides) ذي "غطاء الموت"، وهو شديد السمية وقد يقتل بلسعة واحدة.

فاصوليا ليما الخام

فاصوليا ليما من الأطعمة الشائعة في السلطات، وتُعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين. إلا أن النيئة منها غنية بمادة سامة تُعرف باسم سم فاصوليا ليما، والتي لا تُمحى إلا بطهيها لمدة 15 دقيقة على الأقل.

ويقول الخبراء إن السم قاتل عند تناول جرعات عالية منه، ولكن حتى حبتين من الفاصولياء النيئة يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

سبانخ

لا يعني هذا أن السبانخ يمكن أن تؤذيك إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح، ولكن طهي السبانخ بشكل صحيح يساعد في تخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بمركباتها الطبيعية، وهي حمض الأكساليك والنيترات.

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من حمض الأكساليك، وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السبانخ النيئة إلى تداخل مع امتصاص الجسم للمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

المصدر: timesnownews
 

البطاطس الخضراء الهليون فاصولياء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الميلاد المجيد

الأربع ولا الخميس؟.. قرار عاجل من الحكومة بشأن إجازة عيد الميلاد المجيد 2026

لقاء الخميسي

ماذا قالت لقاء الخميسي قبل ساعات من انفصال زوجها عن إيمان الزيدي؟

ست دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| القصة الكاملة وشهادات الجيران

6 دقائق انتهت بمأساة.. كيف فقد أحمد مجدي حياته داخل منزله؟| شهادات الجيران

انفصال محمد عبد المنصف و إيمان الزيادي

فنانة تعلن انفصالها عن محمد عبد المنصف: زواج شرعي استمر 7 سنوات

الإيجار القديم

حقيقة مصير قانون الإيجار القديم.. تفاصيل جديدة بعد تصاعد الجدل

الأرصاد

برودة شديدة.. الأرصاد تكشف مفاجآت مهمة عن حالة طقس الـ 48 ساعة القادمة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة

نقل الرئيس الفنزويلي عبر شوارع نيويورك في عربة بأبواب مفتوحة.. صور

إيمان الزيدي

أعلنت الانفصال عن محمد عبد المنصف.. من هي ايمان الزيدي وأهم أعمالها؟

ترشيحاتنا

إيلون ماسك و ترامب

عشاء مفاجئ بين ترامب وإيلون ماسك: 2026 سيكون عاما مذهلا

ارتفاع عدد قتلى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخص

نيويورك تايمز: ارتفاع قتــ.لى الهجوم الأمريكي على فنزويلا إلى 80 شخصا

أرشيفية

المرصد التونسي لحقوق الانسان: إجراءات مفاجئة على الحدود و المئات في وضعية إنسانية صعبة

فيديو

القبض على رئيس فنزويلا

150 طائرة وتشويش إلكتروني .. المشاهد الأولى من اعتقال مادورو رئيس فنزويلا

توفيق عكاشه

تنبأ باختطاف رئيس فنزويلا .. فيديو قديم لتوفيق عكاشة يشعل الجدل

عمرو مصطفى

بيطلب تنازلات.. عمرو مصطفى يكشف سبب قلة تعاونه مع حسين الجسمي |فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: اختطاف مادورو واللعبة الأمريكية الخطرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: صوماليلاند على خط النار: كيف فجّر الاعتراف الإسرائيلي أزمة إقليمية ودولية؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: 2026.. أحلام وآمال العام الجديد

المزيد