احذر.. هذه الخضروات تضرك عند طهيها بشكل غير صحيح

تناول الخضروات من أفضل الطرق لتزويد جسمك بالكمية اللازمة من التغذية، فهي غنية بجميع العناصر الغذائية الكبرى والصغرى. ولكن ماذا لو قلنا لك إن بعض الخضراوات - المصممة لحماية صحتك وصحة عائلتك - قد تكون قاتلة أيضًا؟!

قد يبدو الأمر مبالغًا فيه، ولكنه ليس كذلك، فهناك بعض الطرق التي قد تُعدّ بها الخضراوات، والتي قد تُضرّك، بل وتُشكّل خطرًا على صحتك.

خضروات تضرك إذا تم طهيها بشكل غير صحيح

البطاطس الخضراء والنابتة

البطاطس جزء لا يتجزأ من كل مطبخ في العالم، ويمكن دمجها بسهولة مع أي مكون آخر. مع ذلك، تأكد من أن هذه الخضار البسيطة، إذا نسيتها أو تركتها في مخزنك، ستتحول في النهاية إلى اللون الأخضر في بعض الأماكن، أو حتى تنبت. عندها، تمتلئ بمادة السولانين السامة، والتي قد تؤدي، عند طهيها، إلى أمراض معوية خطيرة.

الهليون

مع أن الهليون قد لا يكون متوفرًا بسهولة ، إلا أنه يمكنك العثور عليه في المتاجر الكبرى. ولكن قبل شراء هذه العناصر الغذائية الغنية، تجنب التوت الأحمر السام. إذا كنت تخطط لطهي السيقان، فتخلص من التوت لأنه قد يسبب التقيؤ.

فاصوليا

تحتوي الفاصوليا الحمراء النيئة على مادة فيتوهيماجلوتينين - وهي مادة لاكتين سامة، لذا تأكدي دائمًا من غلي الفاصوليا قبل تناولها أو استخدامها في أي وصفة.

وفقا للعديد من الاختبارات المعملية، فإن تناول الفاصوليا النيئة أدى إلى مقتل الفئران.

الفطر

في حين أن معظم أنواع الفطر التي تشتريها من المتاجر أو بائعي الخضراوات غير ضارة، تجاهل دائمًا الأنواع البرية التي تتغذى حول الأشجار. معظمها من نوع أمانيتا فالويدس (Amanita phalloides) ذي "غطاء الموت"، وهو شديد السمية وقد يقتل بلسعة واحدة.

فاصوليا ليما الخام

فاصوليا ليما من الأطعمة الشائعة في السلطات، وتُعتبر مصدرًا غنيًا بالبروتين. إلا أن النيئة منها غنية بمادة سامة تُعرف باسم سم فاصوليا ليما، والتي لا تُمحى إلا بطهيها لمدة 15 دقيقة على الأقل.

ويقول الخبراء إن السم قاتل عند تناول جرعات عالية منه، ولكن حتى حبتين من الفاصولياء النيئة يمكن أن تسبب اضطرابات في الجهاز الهضمي.

سبانخ

لا يعني هذا أن السبانخ يمكن أن تؤذيك إذا لم يتم طهيها بشكل صحيح، ولكن طهي السبانخ بشكل صحيح يساعد في تخفيف المخاطر المحتملة المرتبطة بمركباتها الطبيعية، وهي حمض الأكساليك والنيترات.

تحتوي السبانخ على نسبة عالية من حمض الأكساليك، وقد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السبانخ النيئة إلى تداخل مع امتصاص الجسم للمعادن الأساسية مثل الكالسيوم والحديد، مما يزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.

المصدر: timesnownews

