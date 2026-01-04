قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
استخراج بطاقة الرقم القومي 2026 وأسعار الاستمارات
الإفتاء: حالة واحدة يجوز فيها دفن النساء مع الرجال ولكن بـ 3 شروط
وفاة ضابط شرطة إثر إصابته بأزمة قلبية أثناء تأمين الانتخابات ببني مزار في المنيا
وزير الشؤون النيابية: المصريون يعيشون سواسية في دولة يحكمها القانون
أجواء كوميدية ومواقف طريفة.. حكم قاسي من أبلة فاهيتا لـ محمد سامي ومي عمر
اتأخرت في البلكونة.. محامي عروس المنوفية ضحية زوجها يكشف تفاصيل جديدة
1.6 مليون مستأجر تتقدم منهم 55 ألف للحصول على سكن بديل.. برلماني يوضح
محمد الجوسقي رئيسا تنفيذيا للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
وزير الشئون النيابية والقانونية: قيمة الضرائب على العقارات المبنية لا تمثل عبئا على المواطنين
خلال لقائه نائب الرئيس الفلسطيني.. عبدالعاطي يؤكد على أهمية الانتقال إلى المرحلة الثانية
رئيس المخابرات العامة يبحث مع نظيره الفلسطينى سبل الاستقرار بالأراضي الفلسطينية
لفض الأحراز.. تحديد موعد محاكمة 6 متهمين بخلية داعش السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشان تنقذ نفسك .. ماذا تفعل أثناء هجوم الكلب؟

لدغة الكلب
لدغة الكلب
هاجر هانئ

وفقا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية، فإن أكثر من 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة يلدغهم الكلب سنويا، مع أكثر من 800,000 شخص يحتاجون إلى عناية طبية. 

ويمكن أن تكون هجمات الكلب تجربة مرعبة، ولكن معرفة كيفية الرد يمكن أن تحميك ، إذا كنت تواجه كلبا عدوانيا ، فإن التفكير السريع والاستعداد يمكن أن يحدث فرقا كبيرا. 


كيف تحافظ على نفسك في مأمن من كلب عدواني؟


-قد يكون مواجهة كلب عدواني مقلقا، ولكن البقاء هادئا واتباع هذه الاستراتيجيات قد يقلل من الضرر.
-إذا واجهت كلبا يبدو عدوانيا أو مستعدا للهجوم، فإن الحفاظ على الهدوء واستخدام استراتيجيات محددة يمكن أن يزيد من فرصك في البقاء آمنا.
-تجنب الاتصال بالعين والبقاء ساكنا
-عندما تواجه كلبا عدوانيا، تجنب الاتصال المباشر بالعين وأدر نظرتك بعيدا قليلا أثناء خفض رأسك. قم بتدوير جسمك ببطء إلى الجانب، مع إبقاء الكلب في الأفق دون أن يدير ظهرك.
- اعبر ذراعيك فوق صدرك وقف ساكنا دون القيام بأي حركات مفاجئة، لا تصرخ أو تتحدث أو تتعامل مع الكلب، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع.

استخدم تكتيكات الهاء
إذا كان الكلب لا يزال يقترب، فقم بإلقاء الحلوى بهدوء أو شيء، مثل زجاجة ماء أو حقيبة ظهر، بعيدا عنك لإعادة توجيه انتباه الكلب. قم بذلك ببطء وبشكل متعمد لتجنب دهشة الحيوان. استخدم الحواجز البيئية مثل الأشجار أو السيارات المتوقفة أو الصخور الكبيرة للحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الكلب.

دور الكلب في اكتشاف الهرمونات

حافظ على هدوئك أثناء الهجوم
إذا اندفع الكلب إليك، فأعط الأولوية لحماية المناطق الضعيفة عن طريق رفع حاجز، مثل المحفظة أو السترة، لحماية نفسك. تجنب الحركات المتخبطة أو العدوانية، لأنها يمكن أن تثير الكلب أكثر. إذا تم ضربك على الأرض، فقم بتجعيدها في كرة، وامسك يديك خلف رقبتك، وابق ساكنا. قاوم الرغبة في الصراخ أو القتال؛ بدلا من ذلك، ابق هادئا، لأن هذا قد يشير إلى الكلب أنك لم تعد تشكل تهديدا.

لا تحاول التواصل مع الكلب
على الرغم من أنه قد يبدو من الطبيعي التحدث إلى الكلب لتبدو ودودة، إلا أن هذا يمكن أن يزيد من خطر الاستفزاز. تفسر الكلاب لغة الجسد والطاقة بدلا من التواصل اللفظي. كلما قل تفاعلك، كان ذلك أفضل.

عضة الكلب

تجنب الردود العدوانية
يمكن أن يؤدي استخدام رذاذ الفلفل أو التكتيكات العدوانية الأخرى قبل أن يهاجم الكلب إلى تصعيد الوضع. بدلا من ذلك، ركز على تقنيات خفض التصعيد. إذا بدأ الكلب في العض، فابحث عن أرض أعلى، مثل شجرة أو غطاء محرك السيارة، لخلق مسافة. بدلا من ذلك، استخدم بطانية أو قميصا أو عنصرا مماثلا لتغطية رأس الكلب وحجب رؤيته، مما يمنحك فرصة للهروب.

في الحالات القصوى، مثل الضرب الشرس، قم بتجعيده في كرة واقية لحماية رأسك وعنقك أثناء انتظار وصول المساعدة. إذا كنت بمفردك، فإن البقاء هادئا ولا يزال قد يتسبب في نهاية المطاف في فقدان الكلب للاهتمام والتراجع.

من خلال الحفاظ على الهدوء، واستخدام هذه الاستراتيجيات، وتجنب الإجراءات العدوانية، يمكنك تقليل الضرر وتحسين فرصك في الهروب من الهجوم بأمان.

المصدر: steinberglawfirm

الكلب لدغة الكلب عضة الكلب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

مدبولي

مجلس الوزراء يحدد موعد اجازة عيد الميلاد المجيد

سعر الذهب

1000 جنيه| تراجع سعر الجنيه الذهب من أعلى قيمة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منتخب مصر

ببلاش.. قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة مصر وبنين فى أمم أفريقيا

مادورو وترامب وعكاشة

اعتبروني سلامة في "وا إسلاماه".. ماذا قال توفيق عكاشة بعد سقوط رئيس فنزويلا؟

مادورو يذهب للاعتقال بــ"سجن المشاهير"

سجن النجوم والمشاهير| بالأسماء.. الرئيس الفنزويلي مُعتقل مع هؤلاء في نيويورك

صورة تعبيرية

عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك

المجني عليه

ننشر صورة ضحية الميراث على يد شقيقه بطوخ

ترشيحاتنا

وزير الزراعة

حذر من التلاعب بالأسمدة المدعمة.. أبرز توجيهات وزير الزراعة خلال جولته بمحافظة الفيوم

القاضي حازم بدوي خلال المؤتمر .

حازم بدوي: إبطال أصوات لجنة في أبو حمص بالبحيرة لايؤثر على انتخابات النواب

رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات خلال المؤتمر

أدعو الله أن يكون فأل خير.. رئيس الوطنية للانتخابات يهنىء المصريين بالعام الجديد

بالصور

بتكلفة 900 مليون جنيه.. إنشاء وتطوير 53 مدرسة وإدارة تعليمية بالشرقية

مدرسة
مدرسة
مدرسة

حملات مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات بشوارع الزقازيق وبلبيس ومنيا القمح

حملة مكبرة
حملة مكبرة
حملة مكبرة

بتكلفة 14 مليون جنيه.. إنشاء مجمع خدمات متكامل بصان الحجر خلال 2025

مباني
مباني
مباني

أرخص من الجاهز.. طريقة عمل الكوكيز الأصلي

طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز
طريقة عمل الكوكيز

فيديو

حــريــ.ـق بسبب شاحن

جهاز في كل منزل السبب.. حــريــ.ـق ضخم وإخلاء عشرات السكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ندى عصام

د. ندى عصام تكتب: التكنولوجيا والابتكار في مصر.. رؤى مستقبلية بين الطموح والتحدي

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: كيف نصنع وعيا في زمن الترند؟

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: التحريض الموسمي على الفوضى

د. أصيل الشّابي

د. أصيل الشّابي يكتب: "متون مضيئة" على مأدبة مصطفى عبدالله

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

المزيد