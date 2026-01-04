عشان تنقذ نفسك .. ماذا تفعل أثناء هجوم الكلب؟

وفقا للجمعية الطبية البيطرية الأمريكية، فإن أكثر من 4.5 مليون شخص في الولايات المتحدة يلدغهم الكلب سنويا، مع أكثر من 800,000 شخص يحتاجون إلى عناية طبية.

ويمكن أن تكون هجمات الكلب تجربة مرعبة، ولكن معرفة كيفية الرد يمكن أن تحميك ، إذا كنت تواجه كلبا عدوانيا ، فإن التفكير السريع والاستعداد يمكن أن يحدث فرقا كبيرا.



كيف تحافظ على نفسك في مأمن من كلب عدواني؟



-قد يكون مواجهة كلب عدواني مقلقا، ولكن البقاء هادئا واتباع هذه الاستراتيجيات قد يقلل من الضرر.

-إذا واجهت كلبا يبدو عدوانيا أو مستعدا للهجوم، فإن الحفاظ على الهدوء واستخدام استراتيجيات محددة يمكن أن يزيد من فرصك في البقاء آمنا.

-تجنب الاتصال بالعين والبقاء ساكنا

-عندما تواجه كلبا عدوانيا، تجنب الاتصال المباشر بالعين وأدر نظرتك بعيدا قليلا أثناء خفض رأسك. قم بتدوير جسمك ببطء إلى الجانب، مع إبقاء الكلب في الأفق دون أن يدير ظهرك.

- اعبر ذراعيك فوق صدرك وقف ساكنا دون القيام بأي حركات مفاجئة، لا تصرخ أو تتحدث أو تتعامل مع الكلب، لأن هذا يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الوضع.

استخدم تكتيكات الهاء

إذا كان الكلب لا يزال يقترب، فقم بإلقاء الحلوى بهدوء أو شيء، مثل زجاجة ماء أو حقيبة ظهر، بعيدا عنك لإعادة توجيه انتباه الكلب. قم بذلك ببطء وبشكل متعمد لتجنب دهشة الحيوان. استخدم الحواجز البيئية مثل الأشجار أو السيارات المتوقفة أو الصخور الكبيرة للحفاظ على مسافة آمنة بينك وبين الكلب.

حافظ على هدوئك أثناء الهجوم

إذا اندفع الكلب إليك، فأعط الأولوية لحماية المناطق الضعيفة عن طريق رفع حاجز، مثل المحفظة أو السترة، لحماية نفسك. تجنب الحركات المتخبطة أو العدوانية، لأنها يمكن أن تثير الكلب أكثر. إذا تم ضربك على الأرض، فقم بتجعيدها في كرة، وامسك يديك خلف رقبتك، وابق ساكنا. قاوم الرغبة في الصراخ أو القتال؛ بدلا من ذلك، ابق هادئا، لأن هذا قد يشير إلى الكلب أنك لم تعد تشكل تهديدا.

لا تحاول التواصل مع الكلب

على الرغم من أنه قد يبدو من الطبيعي التحدث إلى الكلب لتبدو ودودة، إلا أن هذا يمكن أن يزيد من خطر الاستفزاز. تفسر الكلاب لغة الجسد والطاقة بدلا من التواصل اللفظي. كلما قل تفاعلك، كان ذلك أفضل.

تجنب الردود العدوانية

يمكن أن يؤدي استخدام رذاذ الفلفل أو التكتيكات العدوانية الأخرى قبل أن يهاجم الكلب إلى تصعيد الوضع. بدلا من ذلك، ركز على تقنيات خفض التصعيد. إذا بدأ الكلب في العض، فابحث عن أرض أعلى، مثل شجرة أو غطاء محرك السيارة، لخلق مسافة. بدلا من ذلك، استخدم بطانية أو قميصا أو عنصرا مماثلا لتغطية رأس الكلب وحجب رؤيته، مما يمنحك فرصة للهروب.

في الحالات القصوى، مثل الضرب الشرس، قم بتجعيده في كرة واقية لحماية رأسك وعنقك أثناء انتظار وصول المساعدة. إذا كنت بمفردك، فإن البقاء هادئا ولا يزال قد يتسبب في نهاية المطاف في فقدان الكلب للاهتمام والتراجع.

من خلال الحفاظ على الهدوء، واستخدام هذه الاستراتيجيات، وتجنب الإجراءات العدوانية، يمكنك تقليل الضرر وتحسين فرصك في الهروب من الهجوم بأمان.

المصدر: steinberglawfirm