مرض منتشر.. سبب وفاة السيناريست هناء عطية | التفاصيل الكاملة

توفيت اليوم السيناريست المصرية هناء عطية عن عمر يناهز 58 عامًا، بعد صراع طويل مع عدة مشاكل صحية شديدة.

ووفقًا لمصادر مقربة، فقد عانت هناء في الأشهر الأخيرة من التهاب رئوي حاد ومضاعفات في الكلى، إضافة إلى تعرضها لعدوى بكتيرية قوية في الدم أثرت بشكل كبير على وظائف جسمها الحيوية.

دخلت هناء المستشفى لتلقي الرعاية الطبية المكثفة، حيث خضعت للعديد من الفحوصات والعلاجات، لكنها للأسف لم تستجب للعلاج وتدهورت حالتها بشكل مفاجئ قبل إعلان وفاتها فجر اليوم.

يذكر أن هناء عطية تركت بصمة كبيرة في الوسط الفني، فقد أسهمت في كتابة عدد من أشهر الأعمال الدرامية المصرية التي أحبها الجمهور، وتعاونت مع كبار المخرجين والفنانين خلال مسيرتها الطويلة. كما عُرف عنها حرصها على إثراء المشهد الدرامي المصري بقصص ذات طابع إنساني واجتماعي.

أعلنت ابنتها، المخرجة جميلة ويفي، الخبر عبر حسابها الشخصي على وسائل التواصل الاجتماعي، متوجهة برسالة وداع مؤثرة لجمهور والدتها، مؤكدة أن الأسرة تشعر بالحزن العميق لفقدانها.

وسط هذا الحزن، توافدت رسائل التعازي من زملائها الفنانين والمتابعين الذين أعربوا عن أسفهم لفقدان واحدة من أهم كتاب السيناريو في مصر.