3 أدعية لا تفارق لسانك فى النصف من رجب.. رددها حتى يطمئن قلبك
الكاميرون تصطدم بعقدة جنوب أفريقيا في مواجهة نارية بدور الـ16 بأمم أفريقيا
خارجية الاحتلال الإسرائيلي تشيد بالعملية الأمريكية في فنزويلا
مشرفانا ورافعة راسنا.. محمد ممدوح يحتفي بعيد ميلاد شقيقته
وزير الحرب الأمريكي: لن نتردد في توظيف قدراتنا العسكرية «الفتاكة» في أي بقعة من العالم
الأنجولي آيلتسين كامويش بالأرقام.. هل يكون حل الأهلي الهجومي القادم؟
أسعار صرف العملات اليوم في السوق المصري.. فيديو
لطلب الخير في الدنيا والآخرة.. دعاء ليلة النصف من رجب 2026
عقب ضرب فنزويلا .. أسعار الدولار اليوم الاحد في البنوك
نائبة رئيس فنزويلا: لن نكون مستعمرة لأي دولة وندعو إلى الهدوء والوحدة للدفاع عن البلاد
هافانا تشتعل بعد اعتقال مادورو.. الرئيس الكوبي يقود تظاهرات غاضبة ويطالب أمريكا اللاتينية بجبهة موحدة ضد واشنطن
صاحبة يوم للستات وخلطة فوزية..من هي السيناريست الراحلة هناء عطية
بالصور

مش فساد ولا خطر.. علامة تؤكد أن البيض طازج

صفار البيض
صفار البيض
ريهام قدري

حسمت الدكتورة سماح نوح الجدل الدائر حول ظهور تجمعات أو خيوط بيضاء على صفار البيض، والتي يظن البعض أنها علامة فساد أو ضرر صحي، مؤكدة أن هذه الظاهرة طبيعية تمامًا ولا تشكل أي خطورة على الصحة.

ماهي المادة اللزجة في البيض 

وأوضحت سماح نوح أن هذه الخيوط البيضاء تُعرف علميًا باسم الكلازا (Egg Chalazae)، وهي جزء طبيعي من مكونات البيضة، وتحديدًا من مادة الألبومين (Albumin). وأضافت أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلازا لتؤدي وظيفتين أساسيتين؛ الأولى تثبيت صفار البيض في منتصف البيضة، والثانية حماية الجنين في حال وجود تخصيب، حيث تعمل كوسادة أمان تقلل من تأثير الصدمات حتى يكتمل نموه.

وأكدت أن وجود الكلازا يُعد دليلًا قويًا على طزاجة البيضة وسلامتها، وليس العكس كما يعتقد البعض، مشددة على أنها آمنة تمامًا ولا تسبب أي ضرر صحي عند تناول البيض، سواء اختفت أثناء الطهي أو ظلت ظاهرة.

واختتمت سماح نوح حديثها بنصيحة بعدم القلق من هذه العلامة الطبيعية، داعية إلى الاعتماد على المعلومات العلمية الموثوقة بدلًا من الشائعات المتداولة حول الأطعمة.

سماح نوح صفار البيض المادة اللزجة في البيض البيض الطازج

أسعار السجائر في مصر اليوم السبت 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

أسعار السجائر في مصر اليوم 3 يناير 2026 وتفاصيل القوائم الكاملة

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

متزوج منذ 40 يوما فقط | تفاصيل وفاة طبيب العياط على يد مخمور.. صور

عداد الكهرباء

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء بعد الشحن

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

الاستعلام عن القضايا بالرقم القومي 2026 إلكترونيًا بخطوات رسمية سهلة

مادورو

شاهد .. أول لقطات للحظة وصول «مادورو» مكتب مكافحة المخدرات بنيويورك

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

إجازة رسمية الأربعاء المقبل.. لكن هؤلاء محرومون منها بالقانون

الدولار

هتقبض بالدولار.. 5 دول تفتح أبوابها للهجرة وتأشيرات العمل في 2026

مشعوذ مالي

مشعوذ شهير يتسلم 3 ملايين فرانك لبدء أعمال ‫السحر لضمان فوز مالي على تونس في أمم أفريقيا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: مبروك لميس

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

