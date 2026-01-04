مش فساد ولا خطر.. علامة تؤكد أن البيض طازج

حسمت الدكتورة سماح نوح الجدل الدائر حول ظهور تجمعات أو خيوط بيضاء على صفار البيض، والتي يظن البعض أنها علامة فساد أو ضرر صحي، مؤكدة أن هذه الظاهرة طبيعية تمامًا ولا تشكل أي خطورة على الصحة.

ماهي المادة اللزجة في البيض

وأوضحت سماح نوح أن هذه الخيوط البيضاء تُعرف علميًا باسم الكلازا (Egg Chalazae)، وهي جزء طبيعي من مكونات البيضة، وتحديدًا من مادة الألبومين (Albumin). وأضافت أن الله سبحانه وتعالى خلق الكلازا لتؤدي وظيفتين أساسيتين؛ الأولى تثبيت صفار البيض في منتصف البيضة، والثانية حماية الجنين في حال وجود تخصيب، حيث تعمل كوسادة أمان تقلل من تأثير الصدمات حتى يكتمل نموه.

وأكدت أن وجود الكلازا يُعد دليلًا قويًا على طزاجة البيضة وسلامتها، وليس العكس كما يعتقد البعض، مشددة على أنها آمنة تمامًا ولا تسبب أي ضرر صحي عند تناول البيض، سواء اختفت أثناء الطهي أو ظلت ظاهرة.

واختتمت سماح نوح حديثها بنصيحة بعدم القلق من هذه العلامة الطبيعية، داعية إلى الاعتماد على المعلومات العلمية الموثوقة بدلًا من الشائعات المتداولة حول الأطعمة.