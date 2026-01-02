تحذير.. سلق البيض لفترة طويلة يسبب رائحة كريهة واضطرابات هضمية

حذرت طبيبة من الإفراط في مدة سلق البيض، مؤكدة أن ذلك قد يكون السبب الرئيسي وراء الشعور بمرارة في الطعم وظهور رائحة غير مستحبة أحيانًا عند تناوله.

وأوضحت أن ترك البيض على النار لفترة أطول من اللازم يؤدي إلى تفاعلات كيميائية داخله تؤثر على جودته وطعمه.

وأضافت أن السلق الزائد يتسبب في تكوّن حلقة خضراء أو داكنة اللون حول صفار البيض، وهي ناتجة عن تكوّن مركب يُعرف باسم كبريت الحديدوز، والذي ينتج من اتحاد عنصر الكبريت الموجود في بياض البيض مع الحديد الموجود في الصفار عند التعرض لحرارة عالية لفترة طويلة.

وأشارت د. سماح نوح إلى أنه رغم أن خطورة هذا المركب الصحية غير مؤكدة بشكل قاطع، إلا أن وجوده يؤدي إلى انبعاث روائح غير محببة، وقد يتسبب في بعض الاضطرابات الهضمية، أبرزها الانتفاخ وعدم الارتياح بعد تناول البيض.

وشددت على أن الطريقة الصحيحة لسلق البيض تعتمد على الالتزام بالمدة الزمنية المناسبة، مؤكدة أن مدة سلق البيض لا ينبغي أن تتجاوز 10 إلى 12 دقيقة كحد أقصى، للحفاظ على قيمته الغذائية وتجنب الآثار غير المرغوب فيها.