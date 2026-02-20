قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضرب وسب وقذف.. القبض علي صاحب مصنع تعدى علي فرد أمن داخل كمباوند بالتجمع

منار نور

فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله أحد الأشخاص حال تعديه على فرد أمن إدارى بأحد المجمعات السكنية بالقاهرة الجديدة والتعدى بالسب على أحد الملاك بذات المجمع .

بالفحص تبين أنه بتاريخ ١٩ الجارى تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس من فرد أمن إدارى بالمجمع السكنى المشار إليه (مصاب بسحجات وكدمات متفرقه بالجسم) وآخر من الملاك بذات المجمع بتضررهما من أحد قاطنى المجمع وذلك لقيامه بالتعدى بالضرب على الأول محدثاً إصابته، وكذا التعدى على الثانى بالسب والشتم حال تدخله لمعاتبته.

عقب تقنين الاجراءات تم ضبط المشكو فى حقه "صاحب مصنع" ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، لتضرره من عدم قيام فرد الأمن بممارسة عمله، وإعتراضه على تدخل الثانى.

تم اتخاذ الاجراءات القانونيه..وتولت النيابه العامه التحقيق.

#وزارة_الداخلية

بـ20 عامًا.. اختبار دم يكشف الزهايمر قبل ظهور الأعراض

هنتسحر إيه النهاردة.. فول بالسجق وشكشوكة على الطريقة اليمنية وزبادي

شرب كوب من اللبن بعد التمرين يحمي من التعرض للكسور.. خصوصا لكبار السن

