بربع صدور .. طريقة عمل برجر الدجاج

أقل سعر دولار اليوم 2-1-2026
خبير سياسي: الهجوم على مقر إقامة الرئيس بوتين كان مخططا بدقة ومتعدد المراحل
"كنز مدفون" يعيد خريطة توزيع المعادن النادرة.. ماذا وجد العلماء؟
غارة جوية للجيش السوداني تنهي حياة قائد الدعم السريع
جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق قرية فلسطينية
تخطت 4 مليارات دولار.. حجم الصادرات الزراعية يتجاوز 9.2 مليون طن في 2025
شبورة كثيفة وأمطار متوقعة.. الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية وطقس شديد البرودة صباح الجمعة
فقدان 8 فرنسيين في انفجار بمنتجع للتزلج بسويسرا
وزير الزراعة: نستهدف رفع إنتاج القمح المحلي إلى 11 مليون طن
الدوري الإنجليزي.. تعادل سلبي يعقد حسابات الصدارة لـ مانشستر سيتي
تحذير عاجل من الأرصاد بسبب طقس الجمعة
مرأة ومنوعات

طريقة عمل برجر الدجاج

ريهام قدري

تفضل كثير من ربات البيوت تحضير الوجبات السريعة داخل المنزل، لضمان جودة المكونات والحفاظ على صحة الأسرة، ويأتي برجر الفراخ على رأس الأكلات المحببة للكبار والصغار، خاصة أنه سهل التحضير ويمكن تقديمه بطرق متنوعة تناسب كل الأذواق.

مكونات عمل بر

جر الفراخ

نصف كيلو صدور فراخ مفرومة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة بقسماط ناعم

بيضة واحدة

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة بابريكا

نصف ملعقة ثوم بودرة

رشة زعتر أو بهارات فراخ

ملعقة زيت نباتي

طريقة التحضير

في وعاء عميق، تخلط الفراخ المفرومة مع البصل والبقسماط والبيضة جيدًا، ثم تضاف التوابل والزيت، وتقلب المكونات حتى تتجانس تمامًا.

تشكل العجينة على هيئة أقراص متوسطة الحجم، ثم تترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتتماسك.

يسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ويشوى البرجر من الجانبين حتى يكتسب لونًا ذهبيًا وينضج تمامًا من الداخل.

طرق التقديم

يقدم برجر الفراخ داخل خبز البرجر مع الخس والطماطم والمايونيز أو صوص الثومية، كما يمكن تقديمه بجانب البطاطس المقلية أو سلطة الكولسلو، ليكون وجبة متكاملة مناسبة للغداء أو العشاء.

برجر الفراخ المنزلي اختيار مثالي لكل من تبحث عن وجبة سريعة، اقتصادية، ومضمونة لأفراد أسرتها، دون الحاجة لشراء الوجبات الجاهزة.

طريقة عمل دجاج بالثوم والليمون
فراخ مشوية
فوائد نبات الكمأة الصحية
أطعمة مفيدة لصحة البروستاتا وأخرى تضر
