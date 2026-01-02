بربع صدور .. طريقة عمل برجر الدجاج

تفضل كثير من ربات البيوت تحضير الوجبات السريعة داخل المنزل، لضمان جودة المكونات والحفاظ على صحة الأسرة، ويأتي برجر الفراخ على رأس الأكلات المحببة للكبار والصغار، خاصة أنه سهل التحضير ويمكن تقديمه بطرق متنوعة تناسب كل الأذواق.

مكونات عمل بر

جر الفراخ

نصف كيلو صدور فراخ مفرومة

بصلة صغيرة مفرومة ناعم

2 ملعقة بقسماط ناعم

بيضة واحدة

ملح وفلفل أسود

نصف ملعقة بابريكا

نصف ملعقة ثوم بودرة

رشة زعتر أو بهارات فراخ

ملعقة زيت نباتي

طريقة التحضير

في وعاء عميق، تخلط الفراخ المفرومة مع البصل والبقسماط والبيضة جيدًا، ثم تضاف التوابل والزيت، وتقلب المكونات حتى تتجانس تمامًا.

تشكل العجينة على هيئة أقراص متوسطة الحجم، ثم تترك في الثلاجة لمدة 15 دقيقة لتتماسك.

يسخن طاسة غير لاصقة على نار متوسطة، ويشوى البرجر من الجانبين حتى يكتسب لونًا ذهبيًا وينضج تمامًا من الداخل.

طرق التقديم

يقدم برجر الفراخ داخل خبز البرجر مع الخس والطماطم والمايونيز أو صوص الثومية، كما يمكن تقديمه بجانب البطاطس المقلية أو سلطة الكولسلو، ليكون وجبة متكاملة مناسبة للغداء أو العشاء.

برجر الفراخ المنزلي اختيار مثالي لكل من تبحث عن وجبة سريعة، اقتصادية، ومضمونة لأفراد أسرتها، دون الحاجة لشراء الوجبات الجاهزة.