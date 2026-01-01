ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجرجير

تناول الجرجير على الفطار له فوائد صحية عديدة عند تناوله باستمرار.

تنشيط الجسم من الصبح



الجرجير غني بالفيتامينات والمعادن، خصوصًا فيتامين C وA، ويساعد على:

تنشيط الدورة الدموية

تقليل الإحساس بالإرهاق

بداية يوم بطاقة أفضل

حماية القلب وضبط الضغط

يحتوي على البوتاسيوم ويساعد في تنظيم ضغط الدم

يقلل من الكوليسترول الضار

يدعم صحة الشرايين والقلب

تحسين التركيز والمزاج

مضادات الأكسدة في الجرجير:

بتحسن نشاط المخ

تقلل التوتر

تساعد على صفاء الذهن في بداية اليوم

دعم الهضم ومنع الانتفاخ

غني بالألياف الطبيعية

ينشط حركة الأمعاء

يقلل الحموضة والانتفاخ اذا تناولته باعتدال

تقوية المناعة

يقوي جهاز المناعة

يحمي الجسم من نزلات البرد



يقلل الالتهابات

مفيد للبشرة والشعر

يحفز إنتاج الكولاجين

يقلل تساقط الشعر

يحافظ على نضارة البشرة



ويفضل غسله جيدًا بالماء والخل

مرضى القولون أو الكلى ويفضل تناوله اعتدال

أفضل مع البيض أو الجبن أو الفول افضل ان يكون وحده