مثل المحترفين… سر حمص الشام بوصفة العربيات | خطوات التحضير

يعد حمص الشام من المشروبات التقليدية في الشتاء ولذلك يمكن أن نقدم لك طرق بسيطة للحمص بأسرار عربيات حمص الشام

مكونات مشروب حمص الشام:



2 كوب حمص مجروش (منقوع لمدة 6-8 ساعات أو ليلة كاملة)

1/4 كوب طحينة (حسب الرغبة)

3 فصوص ثوم

عصير 1 ليمونة كبيرة

1/4 كوب زيت زيتون

1 ملعقة صغيرة ملح (أو حسب الرغبة)

1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون

ماء حسب الحاجة

رشة بابريكا أو صنوبر للتزيين (اختياري)



طريقة تحضير مشروب حمص الشام:



سلق الحمص:



صفي الحمص بعد النقع واغسله جيدًا.

ضع الحمص في قدر به ماء نظيف واتركه يغلي على نار متوسطة حتى ينضج تمامًا (حوالي 1 ساعة أو أكثر حسب نوع الحمص).



يمكن إزالة القشرة الخارجية للحمص إذا رغبت في قوام أنعم.

طحن الحمص:

ضع الحمص المسلوق في الخلاط الكهربائي.

أضف الثوم، عصير الليمون، الطحينة، الملح، والكمون.

اخلط جيدًا حتى يصبح المزيج ناعمًا.



تعديل القوام:

أضف القليل من الماء تدريجيًا حتى تصل إلى القوام المطلوب (غليظ قليلًا وليس سائل جدًا).

التقديم:

ضع الحمص في طبق التقديم.

اصنع قليل من الغمازات على السطح واسكب فوقه زيت الزيتون.

رُش البابريكا أو الصنوبر المحمص للتزيين.





لتخفيف مرارة الطحينة، أضفها تدريجيًا وتذوق المزيج.

يمكن إضافة قليل من اللبن أو ماء السلق للحمص للحصول على قوام كريمي أكثر.

يقدم الحمص مع الخبز العربي أو الخبز المحمص.

أسرار نجاح حمص الشام في البيت:

اختيار الحمص الجيد:

استخدمي حمص جاف ونضيف، ويفضل يكون صغير الحجم وقشره رقيق.

النقع لمدة 6-8 ساعات أو ليلة كاملة مهم جدًا لتقليل مدة السلق ولين الحمص.

سلق الحمص بعناية:

لا تستخدمي ماء السلق المالح في البداية، أضيفي الملح بعد نصف سلق الحمص.

الغلي على نار هادئة بعد الغليان يساعد على طراوة الحمص من غير تهريسه.

إزالة القشرة (اختياري):

لو حابة حمص ناعم زي العربيات، جربي فرك الحمص بعد السلق لإزالة القشرة.

هذه الخطوة هي سر تكات العربيات اللي بتدي القوام الكريمي.

خلط المكونات جيدًا:

الطحينة، عصير الليمون، الثوم، والملح لازم تضاف تدريجيًا وتخلط كويس.

إضافة قليل من ماء سلق الحمص أثناء الخلط يعطي قوام كريمي سلس.

توازن الطعم:

تذوقي الحمص بعد كل إضافة من الطحينة أو الليمون.

بعض الناس يضيفون رشة سكر صغيرة لتقليل حدة الطعم الحامض للليمون.