بدون لزوجة.. سر القلقاس المظبوط زي بيوت زمان بخطوات بسيطة

يعد القلقاس من الخضراوات الموسمية التي يعشقها الكثير إليكِ طريقة عمل القلقاس المصري على أصوله بخطوات سهلة
طريقة عمل القلقاس بالسلق (الطريقة التقليدية)
المكونات:
كيلو قلقاس
حزمة سلق أخضر
حزمة كزبرة خضراء
رأس ثوم
2 ملعقة كبيرة كزبرة ناشفة
ملعقة صغيرة كمون
ملعقة صغيرة فلفل أسود
ملح حسب الرغبة
2 مكعب مرقة (اختياري)
شوربة (لحمة أو فراخ) أو ماء ساخن
2 ملعقة سمن أو زيت
عصير ليمونة
طريقة التحضير:
تحضير القلقاس:
يقشر القلقاس ويُقطَّع مكعبات متوسطة، ثم يُغسل جيدًا ويُترك في ماء وليمون حتى الاستخدام.
سلق القلقاس:
في حلة على النار، ضعي الشوربة أو الماء الساخن، أضيفي القلقاس واتركيه حتى يبدأ في النضج دون أن يتهرى.
إضافة السلق:
يُفرم السلق والكزبرة الخضراء ناعمًا ويُضافان إلى القلقاس، مع الملح والكمون والفلفل الأسود ومكعب المرقة.
التقلية (الطشة):
في طاسة على النار، سخّني السمن، أضيفي الثوم المفروم وقلّبيه حتى يصفر، ثم أضيفي الكزبرة الناشفة وارفعيها فورًا.
الطشة على القلقاس:
تُضاف الطشة للحلة وتُقلَّب بهدوء، ثم يُترك القلقاس على نار هادئة 10 دقائق.
اللمسة الأخيرة:
أضيفي عصير الليمون قبل التقديم بدقائق.
أسرار نجاح القلقاس
لا تقلّبي القلقاس كثيرًا حتى لا يهرى.
السلق لابد ان يكون أخضر وطازج.
الليمون مهم جدًا لمنع اللزوجة.