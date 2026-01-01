لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

في رسالة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، وجّه الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب والعميد السابق لمعهد القلب القومي، نصيحة وصفها بأنها الأهم مع بداية عام 2026، مؤكدًا أن تأثيرها لا يقتصر على الشكل الخارجي أو الحالة النفسية فقط، بل يمتد ليشمل الصحة العامة وحياة الإنسان بالكامل.

نصيحة جمال شعبان ٢٠٢٦



وأوضح جمال شعبان، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الاستمرار في حمل الهموم والزعل داخل القلب يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة الإنسان، خاصة صحة القلب، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشكلات الصحية تبدأ من الضغط النفسي قبل أي سبب عضوي.

تأثير الزعل علي الصحة



وأكد أن التخلص من الزعل لا يعني الضعف أو التجاهل، بل هو قرار واعٍ لحماية الجسد والعقل، لافتًا إلى أن الإنسان عندما يعيش في حالة توتر دائم، يعرّض نفسه لارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب، وقد تتطور الحالة في بعض الأحيان إلى أزمات صحية مفاجئة.



وأضاف أن تبادل الهموم والتحدث عمّا يضايق الإنسان، سواء مع شخص مقرّب أو مختص، يُعد خطوة مهمة للحفاظ على التوازن النفسي، مشددًا على أن كبت المشاعر السلبية يرهق القلب أكثر مما يتخيله البعض.



وأشار جمال شعبان إلى أن كثيرًا من الناس يهتمون بمظهرهم الخارجي في بداية كل عام جديد، لكنهم يغفلون عن الاهتمام بما بداخلهم، مؤكدًا أن القلب المتعب من الزعل لا يستطيع أن يمنح صاحبه حياة مستقرة أو صحة جيدة، مهما بدا شكله الخارجي سليمًا.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن عام 2026 يجب أن يكون عامًا للتخفف لا التحميل، قائلًا إن تنقية القلب من الغضب والهموم خطوة أساسية لحياة أطول وأكثر راحة، داعيًا الجميع إلى اختيار السلام النفسي حفاظًا على صحتهم ومستقبلهم.