قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ياسر جلال يوجه رسالة لـ شقيقه رامز جلال بعد العمرة
فرنسا تحظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 15عامًا اعتبارًا من 2026
بسبب الألعاب النارية.. إصابة 25 شخصًا في مدينة كراتشي الباكستانية
رئيس الوزراء ييتفقد أعمال التطوير بمصنع سيماف
أثناء الليل.. الدفاع الروسية تكشف تفاصيل إسقاط 168 طائرة مسيرة أوكرانية فوق مناطق مختلفة
الداخلية تيسّر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
«زيلينسكي» نرغب في إنهاء الحرب وليس إنهاء أوكرانيا
حلول جذرية.. بدء صيانة سور مجرى العيون بالتنسيق مع وزارة الآثار | صور
خطوات التقديم في المدارس المصرية اليابانية 2026 / 2027
وزير الخارجية الأمريكي يؤكد التزام الولايات المتحدة الراسخ تجاه شعب هايتي
الكواليتي والأسعار نار.. 5 تحديات تواجه الكرة المصرية بـ 2026
عندي مشاعر إيجابية جدا.. عمرو أديب يعلق على مباراة منتخب مصر وبنين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
ريهام قدري

في رسالة إنسانية لاقت تفاعلًا واسعًا، وجّه الدكتور جمال شعبان، أستاذ أمراض القلب والعميد السابق لمعهد القلب القومي، نصيحة وصفها بأنها الأهم مع بداية عام 2026، مؤكدًا أن تأثيرها لا يقتصر على الشكل الخارجي أو الحالة النفسية فقط، بل يمتد ليشمل الصحة العامة وحياة الإنسان بالكامل.

نصيحة جمال شعبان ٢٠٢٦


وأوضح جمال شعبان، خلال فيديو نشره عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك”، أن الاستمرار في حمل الهموم والزعل داخل القلب يمثل خطرًا حقيقيًا على صحة الإنسان، خاصة صحة القلب، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المشكلات الصحية تبدأ من الضغط النفسي قبل أي سبب عضوي.

تأثير الزعل علي الصحة 


وأكد أن التخلص من الزعل لا يعني الضعف أو التجاهل، بل هو قرار واعٍ لحماية الجسد والعقل، لافتًا إلى أن الإنسان عندما يعيش في حالة توتر دائم، يعرّض نفسه لارتفاع ضغط الدم واضطرابات ضربات القلب، وقد تتطور الحالة في بعض الأحيان إلى أزمات صحية مفاجئة.


وأضاف أن تبادل الهموم والتحدث عمّا يضايق الإنسان، سواء مع شخص مقرّب أو مختص، يُعد خطوة مهمة للحفاظ على التوازن النفسي، مشددًا على أن كبت المشاعر السلبية يرهق القلب أكثر مما يتخيله البعض.


وأشار جمال شعبان إلى أن كثيرًا من الناس يهتمون بمظهرهم الخارجي في بداية كل عام جديد، لكنهم يغفلون عن الاهتمام بما بداخلهم، مؤكدًا أن القلب المتعب من الزعل لا يستطيع أن يمنح صاحبه حياة مستقرة أو صحة جيدة، مهما بدا شكله الخارجي سليمًا.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن عام 2026 يجب أن يكون عامًا للتخفف لا التحميل، قائلًا إن تنقية القلب من الغضب والهموم خطوة أساسية لحياة أطول وأكثر راحة، داعيًا الجميع إلى اختيار السلام النفسي حفاظًا على صحتهم ومستقبلهم.

جمال شعبان نصيحة جمال شعبان نصيحة جمال شعبان ٢٠٢٦ تأثير الزعل علي الصحة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حالة الطقس

المرتفع السيبيري يفرض سيطرته.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 5 أيام المقبلة

عداد الكهرباء

لو نفد رصيد عداد الكهرباء .. استعمل الفيزا أو بطاقة الرقم القومي

طارق مصطفى

ليس طارق مصطفى.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة حول مدرب الزمالك الجديد

منتخب مصر

كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 1-1-2026

بطولة أمم افريقيا

كأس أمم أفريقيا.. تعرف على مواعيد مواجهات دور الــ16

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة صباحا

طقس أول أيام 2026 .. الأرصاد تحذر من شبورة وجو شديد البرودة فجرا

المتحدث باسم القوات الجنوبية الحكومية

اليمن.. القوات الحكومية الجنوبية تنفي الانسحاب من حضرموت والمهرة

ترشيحاتنا

مواني البحر الأحمر

تداول 19 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

محافظ أسيوط

محافظ أسيوط يبدأ 2026 بتسليم كراسي وسماعات لذوي الهمم وبطاطين للعمالة

شعار جامعة المنيا

جامعة المنيا تطلق شعارها الجديد احتفالًا باليوبيل الذهبي

بالصور

مش هتصدق شكلها .. شيماء سيف بفستان قصير تثير الجدل بإطلالة رأس السنة

شيماء سيف
شيماء سيف
شيماء سيف

لا تتجاهلها .. أول تحذير صحي من جمال شعبان في 2026

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

بتصحى تعبان أو مصدع .. نصائح لأفضل وضعيات نوم صحيحة

وضعيات النوم
وضعيات النوم
وضعيات النوم

لتوحيد لون البشرة.. استخدمي ماسك البنجر

لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر
لتوحيد لون البشرة..استخدمى ماسك البنجر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: كانت السند فصارت المستبدَلة.. عن الخذلان الذي يأتي من أقرب الدوائر

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: نعيش كذبة دون أن نشعر

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

المزيد