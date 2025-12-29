لا تستهين بالشتاء.. جمال شعبان يكشف مخاطر البرد علي القلب والدورة الدموية

يتعرض الكثير من الاشخاص الي خطورة الإصابة بالأمراض المختلفة في الشتاء عند التعرض للبرد الشديد والذي يؤثر علي صحة القلب، حيث يؤثر الطقس البارد بشكل مباشر على الدورة الدموية .

وأكد الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، في لـ«صدى البلد»، إن التعرض للبرد الشديد خلال فصل الشتاء يشكل خطرًا حقيقيًا على صحة القلب، خاصة لدى مرضى القلب وكبار السن

تأثير البرد علي الدورة الدموية



وأوضح شعبان أن انخفاض درجات الحرارة يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم، مع تنشيط الجهاز العصبي السمبثاوي وتسارع ضربات القلب، في محاولة من الجسم للحفاظ على حرارته، ما يزيد من احتمالات تكوّن الجلطات في الشرايين التاجية وحدوث أزمات قلبية مفاجئة.



وأضاف أن قلة شرب المياه في الشتاء، بسبب ضعف الإحساس بالعطش، ترفع لزوجة الدم وتزيد خطر الجلطات، مؤكدًا أهمية الالتزام بشرب السوائل بانتظام.

نصائح جمال شعبان في الشتاء



ونصح الدكتور جمال شعبان بتجنب التعرض المباشر للرياح والبرد الشديد، وعدم الخروج المفاجئ من أماكن دافئة إلى أجواء باردة، مع ارتداء ملابس متعددة الطبقات للحفاظ على حرارة الجسم، وشرب ما لا يقل عن لترين من المياه يوميًا، محذرًا في الوقت نفسه من التدفئة الزائدة التي قد تُجهد عضلة القلب.