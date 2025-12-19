قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
كيف يزيد البرد من مخاطر أزمات القلب؟

أزمات القلب
أزمات القلب
ريهام قدري

البرودة لها تأثير كبير على صحة القلب، خصوصًا عند الأشخاص المصابين بأمراض قلبية مسبقة.. العلاقة بين البرد وأزمات القلب يمكن تفسيرها بعدة نقاط طبية مهمة:


انقباض الأوعية الدموية:
عند التعرض للبرد، تميل الأوعية الدموية إلى الانقباض لتقليل فقد الحرارة من الجسم. هذا الانقباض يزيد من مقاومة تدفق الدم، وبالتالي يرفع ضغط الدم، مما يجهد القلب أكثر، خصوصًا عند المرضى الذين لديهم تصلب شرايين أو ارتفاع ضغط سابق.
زيادة معدل ضربات القلب:
الجسم يحاول توليد حرارة عند البرد، فيزداد معدل ضربات القلب وبالتالي يزداد استهلاك القلب للأكسجين، وهو ما قد يؤدي إلى نقص التروية في الأشخاص المعرضين لأزمات قلبية.
تجلط الدم:
درجات الحرارة المنخفضة تجعل الدم أكثر لزوجة، ما يزيد خطر تكوّن الجلطات، وهذه الجلطات قد تسد الشرايين التاجية مسببة الذبحة الصدرية أو النوبات القلبية.
تغيرات في النشاط البدني أو التنفسي:
البرد يجعل بعض الأشخاص أقل نشاطًا أو يتعرضون للجهد المفاجئ أثناء تنظيف الثلج أو المشي على الأرض الزلقة، ما قد يحفز أزمة قلبية.
الأمراض المصاحبة:
نزلات البرد أو الإنفلونزا قد تزيد الالتهاب في الجسم وتجهد القلب، خصوصًا لدى كبار السن أو مرضى القلب المزمن.
نصائح لتقليل المخاطر:
ارتداء ملابس دافئة خصوصًا اليدين والقدمين.
تجنب التعرض المفاجئ للبرد القارس.
مراقبة ضغط الدم ومعدل ضربات القلب إذا كنت مريض قلب.
الالتزام بالأدوية الموصوفة وتجنب الجهد البدني المفاجئ.
الحصول على تطعيم الإنفلونزا لتقليل الالتهابات الشتوية.

أزمات القلب القلب البرد والقلب

