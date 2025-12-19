الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟

تصدرت والدة شيماء جمال، ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد القبض عليها بتهمة حيازة سلاح نارى وتهديدها باستخدامه.. فما القصة؟

جدير بالذكر أن ماجدة محمد إبراهيم الحشاش، 60 عامًا، قد سجلت ظهورها الأول في وسائل الإعلام قبل 3 أعوام وبالتحديد في عام 2022 بعد قضية مقتل ابنتها الإعلامية التي كانت حديث الرأي العام وقتها.

ورغم إسدال الستار نهائيًا على قضية مقتل الإعلامية شيماء جمال، بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق زوجها المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي داخل سجن الاستئناف، إلا أن والدتها لم تنقطع عن الظهور الإعلامي والذي زاد مؤخرا عقب صدور مسلسل قريب من قصة مقتل ابنتها.

القبض على والدة شيماء جمال

عادت ماجدة إلى تصدر الترند مرة أخرى بعدما ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة عليها، على خلفية تصريحات منسوبة إليها بشأن حيازة سلاح نارى وتهديدها باستخدامه.

وجاء القبض بعد رصد أقوال تضمنت تلويحًا باستعمال سلاح نارى فى مواجهة صديقة ابنتها ومحاميها، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ورصدت الأجهزة الأمنية، ظهور "ماجدة" التليفزيوني وهي تهدد باستخدام سلاح ناري -مرخص حسب قولها- ضد الطرف الثاني (صديقة ابنتها ومحاميها).

التحريات أثبتت عدم صحة روايتها، وأنها تحمل سلاحا غير مرخص، فضلا عن كونها هاربة من حكمين قضائيين "إيصال أمانة" بحسب الفحص الجنائي.

السجل الجنائي لوالدة شيماء جمال

التحريات الأمنية أثبتت أن المتهمة والدة شيماء جمال لديها سجل قضائى متنوع، حيث سبق اتهامها فى 5 قضايا أخرى بمحافظتى القاهرة والجيزة، شملت قضايا سرقة وضرب وقضايا تتعلق بالآداب العامة، فضلا عن كونها هاربة من حكمين قضائيين "إيصال أمانة".

وعلى صعيد آخر، حددت محكمة جنح العمرانية الجزئية يوم 15 يناير المقبل موعدًا لنظر أولى جلسات الجنحة المباشرة المقامة من المحاميين إبراهيم طنطاوي وعلياء محمد ضد والدة المذيعة الراحلة، لاتهامها بارتكاب جرائم السب والقذف العلني والتهديد والتشهير.

هذا إلى جانب الإساءة للسمعة والتعرض للحياة الشخصية، وذلك عبر مقاطع مصورة ظهرت خلالها في لقاءات تلفزيونية ومنصات رقمية.

وأوضح مقدما الجنحة أنهما فوجئا بتداول عدة فيديوهات ظهرت فيها المشكو في حقها وهي توجه عبارات وألفاظًا اعتبراها خادشة للشرف وطعنًا في العرض، فضلًا عن نشرها مقطعًا مصورًا تضمن محتويات شخصية، في تصرف وصفاه بأنه خروج عن القيم الأسرية والمجتمعية.

وأضاف البلاغ أن المتهمة شنت هجومًا حادًا على المحامية علياء سلامة، بصفتها محامية طليق ابنتها، حيث اتهمتها خلال لقاء تلفزيوني ببرنامج «الحكاية من أولها مع غادة فتحي» على قناة «الحدث اليوم» بأوصاف اعتبرها مقدما البلاغ سبًا وقذفًا علنيًا وطعنًا في الشرف، مؤكدين تمسكهما باتخاذ المسار القانوني الكامل حيال تلك الوقائع.

إخلاء سبيل والدة شيماء جمال

في النهاية، قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل ماجدة محمد إبراهيم الحشاش، والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال، بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه، على ذمة اتهامها فى قضية تتعلق بالتصريحات التى أدلت بها مؤخراً.

ورغم إخلاء سبيلها، قررت الجهات الأمنية ترحيل والدة الاعلامية شيماء جمال إلى مرسى مطروح بعد صدور أحكام ضدها في قضيتي إيصال أمانة بموجب 5 سنوات حبس.

المتهمة مطلوب التنفيذ عليها في قضيتين «إيصال أمانة» صادرتين عن جنح قسم مطروح، الأولى برقم 5187 لسنة 2023 حصر 2666 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس 3 سنوات وكفالة 2000 جنيه، والثانية برقم 5188 لسنة 2023 حصر 2273 لسنة 2023، غيابيًا بالحبس سنتين وكفالة 1000 جنيه.