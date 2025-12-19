قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القبض على التيك توكر نورهان حفظي لتنفيذ حكم حبسها سنتين في قضية مخدرات
مكتب نتنياهو: اجتماع اليوم في الناقورة استمرار للحوار الهادف لضمان نزع سلاح حزب الله
موعد أول رجب 2026.. بداية الأشهر الحرم وقرب رمضان
الصحف الفرنسية تحسم الجدل بشان انضمام محمد صلاح لـ باريس سان جيرمان
الجانب المظلم من الترند.. ماذا حدث مع والدة الإعلامية شيماء جمال؟
أبرزها القضية الفلسطينية.. مشاورات سياسية بين وزيري الخارجية المصري والروسي بالقاهرة
سرقة الكهرباء.. تشريع جديد أمام البرلمان يغلظ العقوبة ويضاعف الغرامة
المنوفي: التحول للدعم النقدي خطوة إيجابية بشرط مراجعة القيمة دوريًا
عين الحسود فيها عود.. لعنة الإصابات تضرب صفقات الأهلي السوبر
أخبار التوك شو| هذا الفيديو السبب في القبض على والدة شيماء جمال..ومفاجأة بشأن الذهب والدولار والطقس
لموظفي الحكومة..شروط الحصول على استحقاق نقدى مقابل الإجازات
القبض على بلطجي يفرض رسوما على سيارات الميكروباص بصقر قريش
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
عزة عاطف

كشفت شركة تِشب (Chubb)، إحدى كبريات شركات التأمين على السيارات في العالم، عن خطة طموحة ومثيرة للجدل في ديسمبر 2025، تهدف إلى إعادة هيكلة جذرية لمنظومتها التشغيلية من خلال الذكاء الاصطناعي. 

وأعلنت الشركة أنها تعتزم تقليص قوتها العاملة بنسبة تصل إلى 20% خلال السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة، معتمدة بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي لتولي المهام التي كان يقوم بها الموظفون البشر في قطاعي الاكتتاب وتسوية المطالبات.

أتمتة شاملة لعمليات التأمين والاكتتاب

تستهدف "تِشب" الوصول إلى مرحلة أتمتة تامة لما يقرب من 85% من عمليات الاكتتاب (Underwriting) ومعالجة المطالبات (Claims Handling). ووفقًا للعرض التقديمي الذي قدمته الشركة للمستثمرين مؤخرًا، فإن هذا التحول الرقمي سيمس حوالي 70% من إدارات المنظمة، بما في ذلك المبيعات، التسويق، والمالية، بالإضافة إلى الوظائف المساندة. 

ويهدف هذا الإجراء إلى خفض التكاليف التشغيلية وتحسين دقة اتخاذ القرار، حيث سيحل الذكاء الاصطناعي محل التدخل البشري في تقييم المخاطر وتسعير البوليصات.

استثمارات تقنية وجيش من مهندسي الذكاء الاصطناعي 

لدعم هذا التحول الهائل، لم تكتفِ "تِشب" بتسريح الموظفين التقليديين، بل استثمرت بكثافة في البنية التحتية للبيانات. وتوظف الشركة حاليًّا أكثر من 3,500 مهندس عالميًّا، مع توسيع مراكزها الهندسية في دول مثل المكسيك، اليونان، الهند، وكولومبيا. 

وتستخدم الشركة أنظمة ذكاء اصطناعي توليدي داخلية وخوارزميات متطورة لمعالجة ملايين نقاط البيانات سنويًّا، مما قلص زمن إصدار عروض أسعار بوليصات التأمين التجاري من "أيام" إلى "دقائق" فقط.

التداعيات على سوق العمل وصناعة السيارات

تأتي هذه الخطوة كجزء من موجة "التسريحات المدفوعة بالذكاء الاصطناعي" التي يشهدها عام 2025، ولها تبعات مباشرة على قطاعات أخرى مثل إصلاح السيارات. 

فمع تحول معالجة المطالبات إلى أنظمة آلية، سيعتمد أصحاب السيارات ومراكز الإصلاح بشكل متزايد على تقييمات الذكاء الاصطناعي للأضرار، وهو ما قد يغير من ديناميكية تقدير التكاليف وسرعة صرف التعويضات. 

ويرى الخبراء أن "تِشب" تسعى لإثبات أن النمو المستقبلي يمكن تحقيقه بتكلفة هامشية منخفضة جدًّا عبر استبدال "الأوراق" والجهد بـ "الذكاء الاصطناعي".

الذكاء الاصطناعي Chubb AI ai استبدال البشر التأمين على السيارات شركات السيارات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

باقي 11يوم.. تحذيرات لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة

والدة شيماء جمال

كنت بهددهم بس.. القبض على والدة الإعلامية الراحلة شيماء جمال بالطالبية

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم 19-12-2025

سعر الذهب

سعر أشهر عيار 21 اليوم 19-12-2025

كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات اليوم الجمعة في ثاني جولات كأس عاصمة مصر

حالة الطقس

حالة الطقس اليوم الجمعة .. انخفاض شديد في درجات الحرارة ونشاط لحركة الرياح

الاهلي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا اليوم في كأس عاصمة مصر 2025-2026

الزمالك والاهلي

كمال درويش: سبب وحيد أحدث الفجوة بين الأهلي والزمالك

ترشيحاتنا

الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

البرلمان العربي: صون اللغة العربية لم يعد ترفًا ثقافيًا بل واجبا وطنيا

الجيش اللبناني

الجيش اللبناني يستحوذ على مسيرة إسرائيلية سقطت في بلدة عديسة

فرنسا

تسريب معلومات 3,5مليون شخص.. هجوم سيبراني على وزارة الرياضة الفرنسية

بالصور

شركة سيارات نستبدل 20% من موظفيها بالذكاء الاصطناعي بعد تسريحهم

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

من الوش للكعبين.. روتين العناية في الشتاء من هاني الناظر

هانى الناظر
هانى الناظر
هانى الناظر

مادة تستخدمها النساء في التجميل تمنع الزهايمر.. تفاصيل

الزهايمر
الزهايمر
الزهايمر

فيديو

عفاف شعيب

في عيد ميلاد عفاف شعيب.. لماذا رفضت المشاركة في رأفت الهجان وسر مكالمة صفوت الشريف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهير يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

المزيد