استشاري التغير المناخي: شح المياه عالميا تحد كبير لدول الشرق الأوسط

قال بدوي رهبان، استشاري التغير المناخي، إن مشكلة شح المياه تمثل تحدياً كبيراً للدول المعنية، وخاصة دول منطقة الشرق الأوسط مثل العراق، مؤكداً ضرورة التعامل مع هذه القضية بجدية على مدى العقود القادمة وليس فقط الأعوام المقبلة.

وأضاف رهبان، خلال حواره على شاشة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلامية إنجي عهدي، في برنامج "المراقب"، أن تغير المناخ يعد عاملاً أساسياً في تفاقم أزمة المياه، مشيراً إلى أن العراق يعاني من نقص الموارد المائية منذ أكثر من عقد من الزمن، وليس فقط في السنوات الأخيرة.

وأكد أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات جذرية لمعالجة هذه الأزمة، معتبراً أن الحلول يجب أن تكون متعددة الجوانب ومتضمنة حزمة من السياسات والمبادرات، موضحا أن هذا النهج الشامل متبع أيضاً في دول ومناطق أخرى حول العالم لمواجهة تحديات شح المياه والتغير المناخي، ما يبرز أهمية التكاتف وتبادل الخبرات الدولية.