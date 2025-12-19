وزيرتا التخطيط والتمية المحلية تتفقدان قرية النساجين والمنطقة الآثرية بسوهاج

تفقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة ، يرافقهما اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، قرية النساجين بحي الكوثر والتي قام برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر برفع كفاءتها ودعم النساجون في تطوير الأنوال والمنتجات وتعزيز وصولهم للأسواق والمعارض .

جاءت الجولة ضمن خطة البرنامج لتنمية التكتلات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية بالمحافظات المستهدفة والتي تشمل ١٢ تكتل من تكتلات الحرف اليدوية والتراثية والأنشطة الزراعية والصناعية وذلك في إطار دعم الدولة للتنمية الاقتصادية المحلية والحفاظ على الحرف التراثية وإحيائها بمحافظات الصعيد، ، كما تفقدت وزيرة التخطيط والتنمية المحلية والمحافظ المنطقة الآثرية "ميريت آمون" وذلك ضمن الجولة التفقدية اليوم إلى محافظة سوهاج لافتتاح ومتابعة أعمال عدد من المشروعات بالمحافظة.

جاء ذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، واللواء أحمد السايس سكرتير عام المحافظة ، والدكتور ولاء جاد الكريم نائب مدير البرنامج والدكتور محمد حلمي السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة وممثلي المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

واستمعت الوزيرتان إلى عرض من مسئولي المحافظة حول جهود دعم الحرف التراثية بسوهاج، وحول قرية النساجين التي تُعد أحد المشروعات التنموية الرائدة بالمحافظة، حيث تستهدف الحفاظ على حرفة النسيج اليدوي التراثية، وهي قرية النسيج الأولى بحي الكوثر أُنشئت عام 1991، وتضم 150 بيت نول من طابق واحد، فيما تضم القرية الثانية 122 بيت نول، مضافًا إليها 15 نولًا جديدًا، بما يسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية ودعم العاملين بالحرفة.

كما تضم القرية مراكز تدريب متخصصة لتأهيل الأجيال الجديدة على حرفة النسيج اليدوي، فضلًا عن كونها مزارًا سياحيًا مهمًا، حيث يقوم النساجون بإنتاج المفروشات والمنسوجات القطنية والحريرية، وقد تحولت القرية إلى مقصد سياحي يزوره السائحون لمشاهدة الحرف اليدوية وشراء المنتجات المحلية. وهو ما يأتي في إطار دعم الحرف التراثية والصناعات اليدوية الذي يمثل أحد المحاور المهمة لتحقيق التنمية المحلية المستدامة، وخلق المزيد من فرص العمل ورفع الناتج المحلي للمحافظة، بما يعزز الاستفادة من المزايا النسبية للمحافظات ويدعم الاقتصاد المحلي.



كما تفقدت الوزيرتان *المنطقة الأثرية "ميريت آمون" بأخميم التي تضم معبدًا يتضمن تمثالا ضخما للملك رمسيس الثاني وآخر لابنته "ميريت امون" يعد من أروع ما انتجت يد الفنان المصري القديم من تماثيل نسائية.

كما تفقدتا مشروع تطوير ورفع مستوى الخدمات بالمنطقة، حيث يأتي تطوير منطقة "ميريت آمون" في إطار الاهتمام بالمناطق الأثرية وتنشيط الحركة السياحية داخل المحافظة، ضمن خطة المحافظة لوضعها على أجندة السياحية العالمية والمحلية.