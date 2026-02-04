محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

افتتح المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية معرض «أهلاً رمضان» بمركز الحسينية، والمقام بجوار مجلس المدينة، على مساحة ٢٠٠ متر، ويضم (٧) باكيات بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والأجهزة التنفيذية بالمركز وأصحاب السلال التجارية لتوفير جميع السلع بأسعار تنافسية مقارنة بمثيلاتها في السوق المحلي، وذلك في إطار زيارته التفقدية اليوم بمركز الحسينية.

تفقد المحافظ أقسام المعرض للإطمئنان على مدي توافر السلع المعروضه والتأكد من جودتها موجهاً وكيل وزارة التموين بضرورة ضخ كميات كافية من السلع الأساسية والرمضانية، مع ضرورة المتابعة المستمرة للتأكد من إلتزام العارضين بالأسعار المقررة طوال فترة عمل المعرض، مشدداً على عدم السماح بأي تلاعب أو استغلال للمواطنين.

أكد المحافظ استمرار إقامة "أسواق اليوم الواحد" إلي جانب إلي المنافذ الثابتة والمتنقلة لتوفير السلع الغذائية أمام المواطنين بأسعار مناسبة ، موجهاً الشكر لجميع الجهات المشاركة في تنظيم هذه المبادرات والتي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

أجري المحافظ حواراً مع الأهالي داخل المعرض واستمع الي احتياجاتهم ومشكلاتهم موجهاً رئيس المركز بحلها وفقاً للإمكانيات المتاحة.