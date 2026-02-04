قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

ختام فعاليات ورشة قياس الجاهزية التكنولوجية للشركات الناشئة بجامعة الزقازيق

جامعة الزقازيق
جامعة الزقازيق
محمد الطحاوي

أكد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أنه اختتم نادي ريادة الأعمال بجامعة الزقازيق، بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، فعاليات ورشة العمل بعنوان "قياس الجاهزية التكنولوجية للشركات الناشئة"، وذلك في إطار جهود الجامعة لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي باحتياجات التنمية المستدامة.

وشهدت الفعاليات حضور الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عسكورة، عميد كلية العلوم ومدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي ومدير نادي ريادة الأعمال بالجامعة، والدكتور أيمن بدراوي، مدير وحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ، والدكتورة دينا يونس، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتور أسامة شتا، عضو مكتب التسويق التكنولوجي، إلى جانب كل من الدكتورة مروة مصيلحي والدكتور أحمد سميح، عضوي نادي ريادة الأعمال، وبمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الابتكار وريادة الأعمال.

اضاف الدكتور إيهاب الببلاوي خلال كلمته حرص جامعة الزقازيق على دعم بيئة الابتكار وبناء قدرات الباحثين والشباب، بما يسهم في تعزيز تنافسية الشركات الناشئة وربط مخرجات البحث العلمي بمتطلبات المجتمع وسوق العمل، مشيرًا إلى أن تنظيم ورش العمل المتخصصة يمثل أحد المحاور الرئيسية للتحول نحو اقتصاد المعرفة وتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد عسكورة أن الورشة تأتي ضمن خطة الجامعة لنشر ثقافة ريادة الأعمال ورفع مستوى الجاهزية التكنولوجية للمشروعات الناشئة، من خلال برامج تدريبية متقدمة تستهدف أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب، بما يدعم تحويل الأفكار البحثية إلى تطبيقات عملية ذات مردود اقتصادي ومجتمعي.

واشار الدكتور أيمن بدراوي إلى أن وحدة ريادة الأعمال وصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بالجامعة يواصلان تقديم برامج تأهيلية وحاضنات أعمال وخدمات استشارية متخصصة، تهدف إلى توفير بيئة داعمة للمبتكرين ورواد الأعمال، مؤكدًا أن قياس الجاهزية التكنولوجية يعد خطوة محورية لتمكين الشركات الناشئة من النمو والمنافسة في الأسواق المحلية والدولية.

واختُتمت فعاليات الورشة بتسليم شهادات تقدير للسادة المحاضرين تقديرًا لجهودهم العلمية، إلى جانب منح شهادات اجتياز للمتدربين المشاركين، في تأكيد على التزام الجامعة بدعم الكفاءات الشابة وتشجيعهم على مواصلة مسيرة الابتكار والإبداع بما يخدم المجتمع ويعزز مكانة الجامعة في مجال ريادة الأعمال والبحث العلمي.

الزقازيق جامعة الزقازيق ريادة الأعمال أكاديمية البحث العلمي

