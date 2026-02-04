قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

ياسمين بدوي

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ، قراءة تحليلية في تباين نسب النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 التي تم إعلانها في 18 محافظة حتى الآن.

وقال الدكتور تامر شوقي في بيان له: إنه بالنسبة لـ نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 ، فحتى الآن أعلى نسبة نجاح كانت في محافظة الدقهلية 88.7%، تليها المنوفية 87.89%، ثم الغربية 87.27%، ثم دمياط 86.5%، ثم كفر الشيخ 85.49%، ثم الجيزة 85.29%، ثم مطروح 84.1%، ثم الإسماعيلية 80.25%، ثم شمال سيناء 80.11%، ثم أسوان 78.4%، ثم القليوبية 77.58%، ثم المنيا 76.11%، ثم بني سويف 75.6%، ثم البحيرة 74.68%، ثم بورسعيد 74.2%، ثم جنوب سيناء 71.84%، ثم القاهرة 71%، ثم في المركز الأخير محافظة الشرقية 70.35%.

وأضاف شوقي أن عدد المحافظات التي بلغت نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 فيها 80% أو أكثر 9 محافظات، وهي: (الدقهلية، المنوفية، الغربية، دمياط، كفر الشيخ، الجيزة، مطروح، الإسماعيلية، شمال سيناء) ، بينما عدد المحافظات التي بلغت نسبة النجاح فيها أقل من 80% 9 محافظات أيضا، وهي: (أسوان، القليوبية، المنيا، بني سويف، البحيرة، بورسعيد، جنوب سيناء، القاهرة، الشرقية).

وأشار الدكتور تامر شوقي ، إلى أن أقل نسبة نجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 كانت 70.35% في محافظة الشرقية، وهي نسبة جيدة إلى حد ما، ولكن اللافت للنظر انخفاضها الكبير مقارنة بباقي المحافظات.

وأوضح الدكتور تامر شوقي ، أن الفرق بين أعلى نسبة نجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 حتى الآن والتي بلغت 88.7% في الدقهلية ، وأقل نسبة نجاح والتي بلغت 70.35% في الشرقية هو 18.35%، وهو فرق كبير ودال، ويمكن عزوه إلى بعض الأمور، منها:

  • عدم تكافؤ مستوى الامتحانات عبر المحافظات؛ فقد تأتي الامتحانات في بعض المحافظات سهلة، وفي محافظات أخرى متوسطة، وفي محافظات أخرى صعبة، مما يؤثر على نسب النجاح العامة.
  • اختلاف ظروف اللجان من محافظة إلى أخرى؛ فقد تكون بعض اللجان أكثر انضباطا من لجان أخرى، خاصة في المحافظات المركزية مثل القاهرة والقليوبية. كما قد يرجع ذلك إلى زيادة أعداد الطلاب في محافظات مثل القاهرة والشرقية، مما يزيد من كثافات الطلاب في المدارس ومن احتمالات تباين مستويات الطلاب وظهور طلاب ضعاف المستوى.
  • ارتفاع نسب النجاح في بعض المحافظات الحدودية مثل مطروح وشمال سيناء في ضوء انخفاض الكثافات السكانية بها، وانخفاض كثافة الطلاب في المدارس، مما يسمح بتحصيل الطلاب بشكل أفضل.
  • اختلاف مدى الدقة في التصحيح في ضوء احتواء الامتحانات على أسئلة مقالية يتم تصحيحها بشكل بشري، مما يعني احتمال وجود اختلافات في دقة التصحيح، على عكس التصحيح الآلي للأسئلة الموضوعية.

وأخيراً قال الدكتور تامر شوقي إنه بصفة عامة، لا يجوز المقارنة بين مدى تفوق الطلاب في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بين المحافظات ما دامت الامتحانات مختلفة، وكذلك ظروف تطبيقها وتصحيحها، كما أن نسب النجاح لا تعني تفوق جميع الطلاب؛ فقد تكون محافظة ما نسبة النجاح فيها منخفضة، ومع ذلك فإن نسبة الطلاب المتفوقين فيها أعلى من محافظة أخرى نسبة النجاح العامة فيها أكبر.

