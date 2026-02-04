وسط جدل واسع واحتجاجات.. إدارة ترامب تسحب 700 عنصر هجرة من ولاية مينيسوتا

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب 700 من عناصر الهجرة الفيدراليين من ولاية مينيسوتا، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تصاعد التوترات والاحتجاجات عقب مقتل مواطنين أمريكيين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود، خلال مؤتمر صحفي، إن الهدف هو “تحقيق سحب كامل للقوات وإنهاء هذه الزيادة في أسرع وقت ممكن”، مؤكداً أن القرار جاء بدعم مباشر من ترامب.

ورغم تقليص الوجود الميداني، شدد هومان على أن خطط الترحيل الجماعي لا تزال قائمة، مضيفاً: “أي شخص يقيم في البلاد بشكل غير قانوني يظل خاضعاً لإجراءات إنفاذ القانون، بغض النظر عن كونه يشكل تهديداً مباشراً أم لا”.

وأوضح أن تقليص القوات جاء جزئياً نتيجة تعاون سجون المقاطعات في مينيسوتا مع سلطات الهجرة، ما يسهّل عمليات التوقيف دون الحاجة لانتشار واسع للعناصر الفيدرالية. وأكد في الوقت ذاته أن السلطات المحلية لن تتولى تنفيذ قوانين الهجرة بنفسها.

وخلال الشهرين الماضيين، نشرت الإدارة أكثر من 3000 عنصر هجرة في مينيابوليس ضمن ما سمي “عملية تعزيز الهجرة”، وهو رقم يفوق عدد ضباط الشرطة في المدينة البالغ نحو 600. وكانت المدينة تضم نحو 150 عنصراً فقط قبل بدء العملية.

ووفق وزارة الأمن الداخلي، أسفرت الحملة عن توقيف نحو 3000 مهاجر غير نظامي. لكن العملية أثارت غضباً شعبياً واسعاً بعد مقتل رينيه جود وأليكس بريتي، وكلاهما يبلغ 37 عاماً، خلال تدخلات فيدرالية، ما فجر موجة احتجاجات وانتقادات حادة لسياسات الهجرة المتشددة.