نائب الشيوخ: التعاون المصري السويدي يعزز توطين الصناعة الصحية ويضع مصر على خريطة الابتكار
الرئيس التركي: مستعدون للتعاون مع مصر في مجال بناء السفن
تركيا: نستهدف الوصول بالتعاون الوثيق مع مصر إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار
سموحة يتقدم بالهدف الثاني في الوقت القاتل على بيراميدز
مضاعفة التبادل التجاري.. الرئيس السيسي يرسم خارطة طريق لقفزة اقتصادية كبرى مع تركيا
رئيسة القومي للمرأة: ملف تمكين السيدات يحظى بدعم مباشر وقوى من الرئيس السيسي
الرئيس السيسي: مصر وتركيا ترسخان عبر عقود طويلة مبادئ السلام والتعايش المشترك
استبعاد شيكو بانزا من قائمة الزمالك اليوم .. لهذا السبب
السيسي: نسعى لتوسيع الاستثمارات التركية في العديد من المجالات الأخرى
الرئيس السيسي: 8 مليارات دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا
المستشارة أمل عمار تلتقى بوزيرة الأسرة التركية لبحث سبل التعاون المشترك
رئيس الطائفة الإنجيلية يهنئ القس ناصر كتكوت لاختياره رئيسا للكنائس الرسولية
أخبار العالم

وسط جدل واسع واحتجاجات.. إدارة ترامب تسحب 700 عنصر هجرة من ولاية مينيسوتا

القسم الخارجي

أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، سحب 700 من عناصر الهجرة الفيدراليين من ولاية مينيسوتا، في خطوة تأتي بعد أسابيع من تصاعد التوترات والاحتجاجات عقب مقتل مواطنين أمريكيين خلال عمليات إنفاذ قوانين الهجرة.

وقال توم هومان، المسؤول عن ملف الحدود، خلال مؤتمر صحفي، إن الهدف هو “تحقيق سحب كامل للقوات وإنهاء هذه الزيادة في أسرع وقت ممكن”، مؤكداً أن القرار جاء بدعم مباشر من ترامب.

 ورغم تقليص الوجود الميداني، شدد هومان على أن خطط الترحيل الجماعي لا تزال قائمة، مضيفاً: “أي شخص يقيم في البلاد بشكل غير قانوني يظل خاضعاً لإجراءات إنفاذ القانون، بغض النظر عن كونه يشكل تهديداً مباشراً أم لا”.

وأوضح أن تقليص القوات جاء جزئياً نتيجة تعاون سجون المقاطعات في مينيسوتا مع سلطات الهجرة، ما يسهّل عمليات التوقيف دون الحاجة لانتشار واسع للعناصر الفيدرالية. وأكد في الوقت ذاته أن السلطات المحلية لن تتولى تنفيذ قوانين الهجرة بنفسها.

وخلال الشهرين الماضيين، نشرت الإدارة أكثر من 3000 عنصر هجرة في مينيابوليس ضمن ما سمي “عملية تعزيز الهجرة”، وهو رقم يفوق عدد ضباط الشرطة في المدينة البالغ نحو 600. وكانت المدينة تضم نحو 150 عنصراً فقط قبل بدء العملية.

ووفق وزارة الأمن الداخلي، أسفرت الحملة عن توقيف نحو 3000 مهاجر غير نظامي. لكن العملية أثارت غضباً شعبياً واسعاً بعد مقتل رينيه جود وأليكس بريتي، وكلاهما يبلغ 37 عاماً، خلال تدخلات فيدرالية، ما فجر موجة احتجاجات وانتقادات حادة لسياسات الهجرة المتشددة.

إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب عناصر الهجرة الفيدراليين ولاية مينيسوتا قوانين الهجرة

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

كسوة الكعبة

الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين

نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر

برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

الفتاة

أخد رقمها من ملفها الطبى.. القبض على طبيب تحرش بفتاة عبر الهاتف بالإسكندرية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية - بوابة الأزهر الإلكترونية

نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية برقم الجلوس.. استعلم الآن عبر بوابة الأزهر الإلكترونية

زاهى حواس

زاهى حواس يشهد عرض أوبرا توت عنخ آمون بالسفارة الإيطالية

المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة

انتهاء إجراء المقابلات الشخصية للدفعة الثالثة من مبادرة 1000 مدير مدرسة

أردوغان

أردوغان: مصر تعد أكبر شريك تجاري لتركيا في قارة أفريقيا

بالصور

لغذاء لذيذ.. طريقة سهلة لعمل بسلة جزر باللحمة المفرومة مع الأرز بالشعرية

المشمش المجفف منجم من الفوائد لجسمك فى رمضان

مسلسل تاتو.. مروان يونس يعود من أمريكا لمطاردة هاكر المشاهير

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

المتهمين

القبض على شخصين تعديا على سيدتين بعصا خشبية بأسوان

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

