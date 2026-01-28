قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إلهان عمر تتعرّض لهجوم بمادة مجهولة خلال كلمتها بولاية مينيسوتا الأمريكية

ناصر السيد

هاجم رجل النائبة الأمريكية من أصل صومالي إلهان عمر، ممثلة ولاية مينيسوتا، يوم الأربعاء ، برشّ مادة مجهولة ذات رائحة نفاذة باتجاهها، وذلك بعد ثوانٍ فقط من مطالبة النائبة الديمقراطية وزيرة الأمن الداخلي الأمريكي كريستي نويم بالاستقالة، وحثّها على إلغاء إدارة الهجرة والجمارك.

بدأ الحضور في اجتماع مجلس المدينة مع المسؤولين المحليين والولائيين بالتصفيق أثناء إلقاء النائبة كلمتها ثم اقتحم الرجل منصتها، وهو يصرخ في وجهها، ويبدو أنه رشّ المادة عليها بواسطة حقنة، بحسب ما أوردته شبكة سي إن إن الأمريكية.

لم يتضح ماهية المادة أو ما إذا كانت قد أصابت عمر، إلا أنه سُمع أحد الموظفين عبر الميكروفون يقول إن الرجل رشّها، وأنها بحاجة إلى "الخضوع للفحص".


قام فريق الحماية الخاص بعمر بإخراج الرجل من الغرفة، وتم اقتياده إلى مركز الشرطة.
بعد التحدث مع أفراد الأمن، استأنفت عمر حديثها وسُمعت النائبة وهي تقول: "لن يفلت هؤلاء الأوغاد بفعلتهم" مضيفة: "أرجوكم لا تدعوا هذا الأمر يُفسد المشهد".

وتابعت عمر قائلة: "هذه هي الحقيقة التي لا يفهمها أمثال هؤلاء: نحن مينيسوتا أقوياء، وسنبقى صامدين في وجه أي شيء قد يُوجهونه إلينا. اهدأوا جميعًا، سأكمل كلمتي".

