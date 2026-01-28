تهديد علني.. وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون لاستخدام القوة ضد رئيسة فنزويلا

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يوم الأربعاء أن إدارة ترامب مستعدة لاستخدام القوة لضمان تعاون الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريجيز إلى أقصى حد ممكن مع الولايات المتحدة، مع أملها في أن يحفزها دافع المصلحة الذاتية على تعزيز الأهداف الأمريكية الرئيسية.

وقال “روبيو” في تصريحات أعدت لإلقائها في جلسة استماع مع المشرعين يوم الأربعاء، إن رودريجيز تعهدت بفتح قطاع الطاقة في فنزويلا أمام الشركات الأمريكية، وتوفير وصول تفضيلي للإنتاج، واستخدام الأموال من مبيعات النفط لشراء السلع الأمريكية، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج.

وتُعد هذه الجلسة أول ظهور علني لروبيو أمام الكونجرس منذ الغارة الأمريكية المعقدة على كاراكاس التي أدت إلى القبض على سلفها، نيكولاس مادورو ، في 3 يناير.

وجهت وزارة العدل الأمريكية اتهامات إلى مادورو شملت الإرهاب المرتبط بتجارة المخدرات، وأشاد روبيو بالعملية باعتبارها جهداً أمنياً ناجحاً تم إنجازه دون خسائر في الأرواح بين القوات الأمريكية. مادورو، الموجود حالياً في سجن بنيويورك، دفع ببراءته.

انتقد الديمقراطيون الغارة باعتبارها عملاً حربياً غير قانوني تجاوز الكونغرس، ويهدد الآن بتوريط الولايات المتحدة في التزام مطول لإعادة بناء فنزويلا.