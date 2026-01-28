روسيا والصين وإيران.. الاستخبارات الأمريكية تُشكّك في قطع فنزويلا العلاقات مع الخصوم

قال أربعة أشخاص مطلعين على التقارير في الأيام الأخيرة إن تقارير استخباراتية أمريكية أثارت شكوكاً حول ما إذا كانت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي رودريجيز ستتعاون مع إدارة ترامب من خلال قطع العلاقات رسمياً مع خصوم الولايات المتحدة.



وصرح مسئولون أمريكيون علناً أنهم يريدون من الرئيسة المؤقتة قطع العلاقات مع الحلفاء الدوليين المقربين مثل إيران والصين وروسيا، بما في ذلك طرد دبلوماسييهم ومستشاريهم من فنزويلا.

لكن رودريجيز التي حضر مراسم تنصيبها ممثلون عن تلك الدول مطلع هذا الشهر، لم تعلن بعدُ عن مثل هذه الخطوة علنًا وقد تولت الرئاسة بعد أن ألقت الولايات المتحدة القبض على الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو في الثالث من يناير الجاري.

وذكرت تقارير الاستخبارات الأمريكية أنه لم يتضح ما إذا كانت توافق تماماً على الاستراتيجية الأمريكية في بلدها، وذلك وفقاً للمصادر التي رفضت الكشف عن هويتها.

سافر مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية، جون راتكليف، في الخامس عشر من يناير إلى كاراكاس، حيث ناقش مستقبل البلاد السياسي مع رودريجيز. ولم تتمكن رويترز من تحديد ما إذا كانت تلك المحادثات قد غيّرت رأي أجهزة الاستخبارات.

تسعى واشنطن إلى كبح جماح نفوذ خصومها في نصف الكرة الغربي، بما في ذلك في فنزويلا، حيث يسعى ترامب إلى استغلال احتياطيات النفط الهائلة في الدولة العضو في منظمة أوبك.



إذا قطعت رودريجيز علاقاته مع خصوم الولايات المتحدة، فسيتيح ذلك فرصًا أكبر للاستثمار الأمريكي في قطاع الطاقة الفنزويلي. لكن الفشل في السيطرة على رودريجيز قد يقوض جهود واشنطن في توجيه حكام البلاد المؤقتين عن بُعد، ويحول دون انخراط الولايات المتحدة في دور عسكري أعمق.

أشار ترامب إلى كوبا الشيوعية كخصم آخر للولايات المتحدة يريد من فنزويلا التخلي عنه وقد قدمت هافانا الدعم الأمني ​​والاستخباراتي مقابل حصولها على النفط الفنزويلي بأسعار مخفضة.

منذ إزاحة مادورو، اتخذت رودريجيز، الذي تعتبر علاقاته العميقة بقطاع النفط حاسمة للحفاظ على استقرار البلاد، خطوات للبقاء في حظوة لدى واشنطن، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين والسماح ببيع ما بين 30 مليون إلى 50 مليون برميل من النفط للولايات المتحدة.

في خطاب ألقته يوم الأحد، قالت رودريجيز إنها "اكتفت" من التدخل الأمريكي ومع ذلك، فقد أجرى مسؤولون أمريكيون اتصالات إيجابية معها في الأيام الأخيرة، وفقًا لمصدرين.



قال اثنان من المصادر إن إدارة ترامب لا ترى بديلاً فورياً للعمل مع رودريجيز، نظراً لدعمها العلني القوي لها.

لكن المسؤولين الأمريكيين يعملون على تطوير اتصالات مع كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين تحسباً لقرارهم بتغيير نهجهم، وفقاً لمصدر مطلع على سياسة فنزويلا.

اعتبر ماتشادو خيارًا طويل الأمد لإدارة فنزويلا

وذكرت المصادر أن التقارير الاستخباراتية الأخيرة وجدت أيضاً أن زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو غير قادرة حالياً على إدارة البلاد بنجاح، ويعود ذلك جزئياً إلى افتقارها إلى علاقات قوية مع أجهزة الأمن أو قطاع النفط في البلاد.

يقول بعض المراقبين وحركة ماتشادو إنها فازت في انتخابات عام 2024 بفارق كبير، رغم أن الدولة دعمت فوز مادورو. ولا تزال تحظى بشعبية بين الفنزويليين.

قال ترامب للصحفيين الأسبوع الماضي إنه يريد أن يكون ماتشادو "مشاركاً" في قيادة البلاد، دون تقديم تفاصيل.

وأضاف أحد الأشخاص المطلعين على مناقشات إدارة ترامب مع ماتشادو أنها تحظى بشعبية كبيرة لدى البيت الأبيض وتعتبر خياراً طويل الأمد لمنصب قيادي في فنزويلا.

أشار مصدر مستقل مطلع على سياسة فنزويلا إلى أنه يمكن النظر في تعيين ماتشادو في منصب استشاري في الوقت الراهن، لكن لم يُتخذ قرار نهائي بعد.