أسوان.. حملات لطرق الأبواب لحث المواطنين على التقدم بطلبات التصالح فى مخالفات البناء

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة أسوان برئاسة العميد أحمد صلاح الدين بتكثيف الجهود لتوعية المواطنين بملف التصالح فى مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقًا للقانون من خلال تنظيم حملة طرق الأبواب.

وذلك من أجل حث المواطنين لسرعة التقدم بطلبات التصالح قبل إنتهاء المهلة المحددة بناءاً على توجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان.

واستهدفت الحملة تسليم المواطنين المخالفين إنذارات لسرعة التقدم للإستفادة من التيسيرات التي تقدمها الدولة فى هذا الملف، وضرورة المبادرة بالتقدم بطلبات التصالح والدخول تحت مظلة القانون حفاظاً على حقوقهم وتجنباً لإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين .

طرق الأبواب

وفى نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو برئاسة العميد زهجر سليمان بتنفيذ حملات طرق الأبواب أيضاً للتعريف بآلية التقدم للتصالح على مخالفات البناء ، والمزايا والتيسيرات العديدة التى يتم تقديمها لإنهاء الإجراءات فى أسرع وقت ممكن .

كما قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة كوم أمبو برئاسة العميد سمير سيد بتنفيذ مبادرة طرق الأبواب للتصالح فى مخالفات البناء داخل عدد من القرى ، وتعريف المواطنين بأهمية ذلك لتحقيق الاستقرار الأسرى والمعيشى لهم .