أسوان.. مبادرة شبابية للنظافة بمشاركة واسعة من الأهالي

أكد المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، أن مبادرة «أسوان بشبابها أجمل» تمثل خطوة أولية لتطبيق نهج جديد في الحفاظ على النظافة العامة بالشوارع والأحياء، وذلك في إطار تنفيذ أهداف استراتيجية أسوان 2040، موضحا أن المبادرة تستهدف تعزيز روح العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية بين أبناء المحافظة.

وأشار المحافظ، خلال مداخلة على قناة اكسترا نيوز، إلى أن المبادرة شملت في مرحلتها الأولى تنظيف 7 شوارع والسوق الرئيسي، بمشاركة مجموعات كبيرة من الشباب والفتيات إلى جانب أهالي المناطق المختلفة، مضيفا أن المبادرة انطلقت من مركز شباب السيل بمشاركة نحو 200 شاب من خلفيات وفئات عمرية مختلفة، بينهم شباب من ذوي الهمم.

وأوضح «لاشين» أن الهدف لا يقتصر على تنظيم حملات مؤقتة للنظافة، بل تحويل المبادرة إلى ثقافة مستدامة قائمة على العمل المؤسسي، لافتًا إلى أن الحملة مستمرة لمدة شهر وتتضمن أيضًا طرق الأبواب للتوعية بأهمية الحفاظ على النظافة العامة والتعامل الإيجابي مع القضايا البيئية والمجتمعية.

وأضاف محافظ أسوان أن المبادرة شهدت تفاعلًا واسعًا من أهالي المناطق، حيث ارتفع عدد المشاركين خلال اليوم الأول إلى نحو 350 متطوعًا بعد انضمام 150 من سكان المنطقة، مؤكدًا أن هذا التفاعل يعكس رغبة المجتمع في المشاركة بالحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة ودعم جهود التطوير.