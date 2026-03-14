محافظ أسوان يصدر قراراً بحركة تنقلات داخلية محدودة بالمحليات لرفع كفاءة العمل الإدارى

أصدر المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، قراراً بإجراء حركة تنقلات داخلية محدودة لمجموعة من العاملين بالمحليات ، وذلك لحين شغل هذه الوظائف بالطرق القانونية بما يحقق مزيداً من الإنضباط وسرعة إنجاز الملفات الخدمية والتنموية ، ويأتى لإستكمال تنظيم دولاب العمل داخل الوحدات المحلية ورفع كفاءة الأداء الإدارى .

وأكد محافظ أسوان، أن هذه الحركة تستهدف ضخ دماء جديدة فى المواقع التنفيذية ، وتعزيز كفاءة العمل الإدارى بما يسهم فى تسريع وتيرة الأداء داخل الوحدات المحلية ، وتحقيق التكامل بين مختلف الإدارات .

جهود متنوعة

فضلاً عن الإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بترسيخ مبادئ الكفاءة والشفافية فى العمل الحكومى .

وشملت الحركة ندب محمود سعد محمد للعمل سكرتيراً للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وأحمد جبلى عبد التواب مديراً للمنطقة الصناعية ، وإبراهيم محمد همام للعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو .

وأحمد يوسف محمد مديراً للإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وبيشوى عباس بشير للعمل بالوحدة المحلية لمدينة السباعية ، وعادل عاطف عزمى مديراً لإدارة الأملاك بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ، وعبد الرحمن حسين إبراهيم مديراً لوحدة المتغيرات المكانية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان .