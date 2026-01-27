ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تداعيات إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة لبغداد في حال تم اتخاذ هذا الخيار.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن واشنطن تتابع بقلق الأنباء التي تشير إلى احتمال عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، واصفًا ذلك بـ“الخيار السيئ للغاية” للعراق.

وأضاف أن التجربة السابقة لحكم المالكي لا ينبغي تكرارها، لما حملته من نتائج سلبية على البلاد.

وأوضح ترامب أن العراق انزلق خلال تلك المرحلة إلى الفقر والفوضى العارمة، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تدعم حكومة تعيد إنتاج الإخفاقات السابقة أو تعرّض استقرار العراق للخطر.

وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأمريكي إلى العراق دعم بلاده لتشكيل حكومة جديدة خالية من نفوذ الميليشيات، وقادرة على فرض سلطة الدولة. وأكد أن الحكومة المقبلة مطالبة بالاستعداد الجاد لمواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن مسؤولين كبارا استفادوا خلال السنوات الماضية من أموال عراقية منهوبة، داعيًا إلى محاسبة المتورطين واستعادة الأموال، باعتبار ذلك خطوة أساسية لإعادة ثقة الشعب العراقي والمجتمع الدولي بالحكومة القادمة.