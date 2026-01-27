قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
35 مليون جنيه والتوقيع بكرا | صفقة مفاجئة في الأهلي من نادٍ شهير
الأهلي يتوصل لاتفاق مع نادي ترومسو النرويجي لاستعارة المهاجم إيلتسن كامويش
رويترز : انقسام أوروبي حول تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية
غموض في صفقة الأهلي لـ برشلونة
منع الأطفال دون الـ 16 عامًا من استخدام للمحمول | تفاصيل مهمة
حادث مأساوي يودي بحياة 7 من مشجعي باك في رومانيا
نقيب الأطباء: نشهد تخرج 12 ألف طبيب سنويا.. والطبيب المصري من أفضل الأطباء في العالم
مبسوط بكل لحظة | منشور صادم لـ ناصر منسي بسبب إيقاف القيد بالزمالك
الأرصاد: السحب تغطي القاهرة الكبرى.. وأمطار تزداد شدتها على السواحل الشمالية ليلاً
منتهى الخطورة | نقيب الأطباء: الذكاء الاصطناعي لن يحل محل الدكتور
ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة
لو واحدة طفشانة من جوزها تروح فين؟ ياسمين الخطيب تثير الجدل بمنشور مفاجئ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يحذر من عودة المالكي: لا مساعدات أمريكية للعراق إذا تكررت التجربة السابقة

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تداعيات إعادة تنصيب نوري المالكي رئيسا للوزراء في العراق، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لن تقدم أي شكل من أشكال المساعدة لبغداد في حال تم اتخاذ هذا الخيار.

وقال ترامب في تصريحات صحفية إن واشنطن تتابع بقلق الأنباء التي تشير إلى احتمال عودة المالكي إلى رئاسة الحكومة، واصفًا ذلك بـ“الخيار السيئ للغاية” للعراق.

 وأضاف أن التجربة السابقة لحكم المالكي لا ينبغي تكرارها، لما حملته من نتائج سلبية على البلاد.

وأوضح ترامب أن العراق انزلق خلال تلك المرحلة إلى الفقر والفوضى العارمة، مشددًا على أن الولايات المتحدة لن تدعم حكومة تعيد إنتاج الإخفاقات السابقة أو تعرّض استقرار العراق للخطر.

وفي السياق ذاته، أعلن المبعوث الأمريكي إلى العراق دعم بلاده لتشكيل حكومة جديدة خالية من نفوذ الميليشيات، وقادرة على فرض سلطة الدولة. وأكد أن الحكومة المقبلة مطالبة بالاستعداد الجاد لمواجهة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

وأشار المبعوث الأمريكي إلى أن مسؤولين كبارا استفادوا خلال السنوات الماضية من أموال عراقية منهوبة، داعيًا إلى محاسبة المتورطين واستعادة الأموال، باعتبار ذلك خطوة أساسية لإعادة ثقة الشعب العراقي والمجتمع الدولي بالحكومة القادمة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دونالد ترامب تنصيب نوري المالكي الولايات المتحدة بغداد وواشنطن العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي على بوابة التعليم الأساسي .. برقم الجلوس

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026

نتيجة الصف الاول الثانوي الترم الاول 2026 .. ظهرت الآن

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس جميع محافظات مصر ..تفاصيل عاجلة

امتحانات

بالرابط | إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة في هذا الموعد

نت بلا حدود

انسي الباقات الشهرية.. الإنترنت بلا حدود قادم

سعر الذهب في مصر

ارتفاع جنوني في أسعار الذهب.. الحق اشتري

انترنت بلا حدود

بدلا من الباقات الشهرية.. هل يُطبق الإنترنت بلا حدود في مصر؟

وزارة الزراعة

فضيحة فساد تهز الزراعة.. اختلاس ملايين الجنيهات وتحويل للنيابة| القصة الكاملة

ترشيحاتنا

متحف برشلونة

متحف برشلونة يتخطى حاجز المليون زائر في 2025 بزيادة لافتة

لايبزيج

لايبزيج يسقط في فخ التعادل أمام سانت باولي بالدوري الألماني

دوري مرتبط الطائرة

نتائج الجولة الثالثة لدوري المرتبط للكرة الطائرة

بالصور

فندق على سطح القمر.. شركة أمريكية تبدأ حجز أول إقامة سياحية فضائية بعد 2032

فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر
فندق على سطح القمر

تخزين الأطعمة لرمضان .. طريقة تفريز الدجاج المعصج

دجاج معصج
دجاج معصج
دجاج معصج

تحذير صحي: مخاطر تناول الموز عند تحوّل لونه إلى البني .. متى يصبح غير آمن؟

مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني
مخاطر تناول الموز عند تغيّر لونه إلى البني

رئيس جهاز العاشر من رمضان يفتتح سوقا منظما للباعة الجائلين بـ 250 باكية | صور

العاشر من رمضان
العاشر من رمضان
العاشر من رمضان

فيديو

نسرين أمين وبرامج المقالب

هربت السنة دي.. نسرين أمين تكشف حقيقة مشاركتها في برنامج رامز جلال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

جامعة دمنهور

لتعزيز التعاون الدولي.. جامعة دمنهور تعلن فوزها بالمشاركة في مشروع EUSEEDS الأوروبي

المزيد